Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Participaţia guvernului SUA la Intel poate afecta 76% din veniturile externe ale companiei

G.M.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 26 august

Participaţia guvernului SUA la Intel poate afecta 76% din veniturile externe ale companiei

English Version

Reprezentanţii companiei Intel au declarat ieri pentru Reuters că sunt îngrijoraţi de faptul că noua structură de acţionariat ar putea afecta vânzările internaţionale, ar putea limita accesul companiei la granturi viitoare şi ar putea expune afacerea la noi constrângeri de natură legislativă, după ce Administraţia Trump a decis preluarea a 10% din acţiunile companiei în urma convertirii unor granturi federale în acţiuni.

Mişcarea, descrisă drept o intervenţie extraordinară a statului în piaţa corporatistă americană, ridică semne de întrebare privind viitorul celui mai mare producător american de semiconductori şi influenţa guvernului asupra deciziilor sale strategice.

Potrivit sursei citate, în documentele depuse la autorităţile de reglementare, Intel a arătat că Washington va achiziţiona acţiuni în valoare de 8,9 miliarde de dolari, sumă provenită din fonduri neplătite prin programul CHIPS Act şi din alocări anterioare pentru programul Secure Enclave.

Odată cu finalizarea tranzacţiei, ce va avea loc astăzi, 26 august, obligaţiile companiei în baza CHIPS Act vor fi considerate îndeplinite, cu excepţia celor legate de Secure Enclave, însă persistă riscul ca alte entităţi publice să solicite conversia granturilor în participaţii sau să amâne finanţări viitoare. Situaţia este cu atât mai delicată cu cât 76% din veniturile Intel în 2024 au provenit din afara Statelor Unite, iar China a contribuit cu aproape o treime, ceea ce înseamnă că orice percepţie de control guvernamental ar putea declanşa restricţii suplimentare pe pieţele externe.

Totodată, compania a anunţat că acţiunile destinate guvernului vor fi vândute la un preţ redus, de 20,80 dolari, sub nivelul de 24,80 dolari înregistrat la închiderea bursei, ceea ce generează o diluare a deţinerilor actualilor acţionari şi reduce influenţa lor asupra deciziilor. În schimb, Washington va dobândi o poziţie puternică, cu impact direct asupra reglementărilor şi tranzacţiilor majore ale companiei.

Tensiunile politice amplifică şi mai mult incertitudinile, mai ales după ce preşedintele Donald Trump i-a cerut demisia directorului general Lip-Bu Tan din cauza unor presupuse legături cu firme din China, pentru ca apoi să îl laude public. Prin acest acord, Intel se află într-un moment de răscruce, prinsă între presiunile geopolitice şi nevoia de a-şi proteja poziţia pe piaţa globală a semiconductorilor, iar consecinţele se anunţă decisive pentru evoluţia industriei în anii următori.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb