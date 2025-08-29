Partid apropiat lui Plahotniuc cere sprijinul lui Trump pentru garantarea alegerilor din Republica Moldova

Liderul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Boris Foca, a depus marţi la ambasada SUA din Chişinău o scrisoare adresată preşedintelui american Donald Trump, în care acuză actuala guvernare de „abuzuri” şi „presiuni asupra opoziţiei politice” şi solicită sprijin pentru asigurarea unor alegeri libere pe 28 septembrie, potrivit presei din Republica Moldova.

PDMM, o formaţiune desprinsă din fostul Partid Democrat al lui Vladimir Plahotniuc, susţine că instituţiile statului ar fi folosite în scopuri politice şi reclamă „persecuţii” la adresa fondatorului partidului, fostul ministru al justiţiei Vladimir Cebotari, şi a familiei acestuia.

„Vocea Americii poate face diferenţa în apărarea democraţiei şi a drepturilor omului în Republica Moldova”, a declarat Boris Foca.

Campania electorală pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie a început oficial vineri, însă înregistrarea candidaţilor PDMM nu a fost încă validată de Comisia Electorală Centrală.

Vladimir Plahotniuc, fost lider democrat şi personaj central al politicii moldoveneşti timp de un deceniu, este cercetat penal pentru implicarea în „furtul miliardului” şi se află în arest preventiv în Grecia. Curtea de Apel din Atena a admis joi cererea de extrădare formulată de autorităţile de la Chişinău.