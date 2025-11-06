Partidul AfD, acuzat în Bundestag de faptul că are înăuntrul său o o ”celulă adormită prorusă”

Parlamentari germani acuză miercuri extrema dreaptă de faptul că are înăuntrul său o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei, acuzaţii respinse de către Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), potrivit news.ro.

În octombrie, principalul partid aflat în opoziţie în Germania a fost acuzat de faptul că adresează interpelări parlamentare ”problematice” despre infrastructuri critice sau forţele armate, cu scopul de a transmite informaţii confidenţiale Moscovei.

La cererea blocului conservator Uniunea Creştin Democrată (CDU)-Uniunea Creştin Socială (CSU) şi a Partidului Social Democrat (SPD, centru stânga), care fac parte din coaliiţia guvernamentală, Camera inferioară a Parlamentului (Bundestag) a dezbătut miercuri ”impactul relaţiilor AfD cu Rusia asupra intereselor în domeniul securităţii ale Germaniei”.

Interpelările parlamentare ale AfD ţintesc în mod minuţios livrările de armament către Ucraina, centralele electrice, producţia de drone sau bazele armatei germane (Bundeswehr), a enumerat preşedintele Comisiei însărcinată cu controlul serviciilor secrete Marc Henrichmann.

”Ce au de-a face aceste întrebări detaliate cu activitatea parlamentară? Un stat inamic nu ar vrea, oare, să afle exact aceste lucruri de la inamicii săi? Eu aşa cred”, a denunţat deputatul conservator.

”Conexiunile (cu Kremlinul) n-ar putea fi mai strânse”, a continuat el, evocând o ”celeulă adormită propusă” în cadrul AfD şi a citat mai mulţi membri AfD care fac parte din aceasta.

AfD a respins aceste acuzaţii drept ”răuvoitoare”, fără să le răspundă însă în mod concret.

”Dacă ar fi fost adevărat, ne-aţi fi încarcerat de mult tmp”, i-a replicat vehement vicepreşedintele grupului parlamentar al AfD Markus Frohnmaier.

Această ”celulă” se află ”sub controlul absolut” al Rusiei, a dat asigurări Henrichmann, evocând documente strategice ale Kremlinului.

”Guvernul federal a răspuns întrebărilor noastre, iar răspunsurile sunt dispbibile în mod public”, a declarat, la rândul său, deputatul AfD Stefan Keuter, care consideră că acest lucru dovedeşte caracterul inofensiv al interpelărilor parlamentare ale extremei drepte.

AfD s-a clasat pe locul doi în alegerile legislative, în februarie, un scor istoric, iar în prezent devansează, în mai multe sondaje, blocul CDU-CSU al cancelarului conservator Friedrich Merz.

AfD vrea ”să submineze interesele securităţii germane” şi ”este un adevărat pericol la adresa democraţiei noastre”, a acuzat Sonja Eichwede de la SPD.

Această dezbatere parlamentară s-a concentrat, de asemenea, asupra planurilor de călătorie în Rusia ale unor deputaţi AfD.

Frohnmaier a anunţat că intenţionează să se ducă în Rusia în primăvară, invocând necesitatea menţinerii unui dialog deschis cu Moscova.

El a dat după aceea înapoi.

Rusia este acuzată - în pofida dezminţilor sale - de o vastă campanie de spionaj, dezinformare şi sabotaj în Germania, dar şi în alte părţi ale Europei.