Partidul Republican e tot mai îngrijorat de campania de deportare a lui Trump

S.E.
Internaţional / 25 ianuarie, 17:25

Donald Trump/Sursa foto: X

Donald Trump/Sursa foto: X

O mică majoritate a alegătorilor încă susţine agenda de deportare a lui Trump, dar baza Partidului Republican se divizează în privinţa tacticii, arată un sondaj recent de opinie, potrivit Digi24.

Conform sursei citate, campania agresivă de deportare a preşedintelui Donald Trump începe să îi neliniştească pe unii republicani.

Pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, legislatorii, candidaţii, strategii şi persoanele apropiate de Casa Albă din Partidul Republican avertizează că politica de deportări în masă a administraţiei - şi acoperirea mediatică intensă a operaţiunilor de aplicare a legii, arestările de cetăţeni americani şi ciocnirile dintre protestatari şi oficialii federali - le-ar putea costa majoritatea fragilă din Camera Reprezentanţilor, a relatat Digi24.

Aproape jumătate dintre americani - 49% - consideră că campania de deportare în masă a lui Trump este prea agresivă, inclusiv 1 din 5 alegători care l-au susţinut pe preşedinte în 2024, a transmis sursa menţionată. Ca semn al disconfortului crescând în rândul bazei preşedintelui, mai mult de 1 din 3 alegători ai lui Trump spun că, deşi susţin obiectivele campaniei sale de deportare în masă, nu sunt de acord cu modul în care o pune în aplicare, potrivit sursei citate.

În sondaj, 38% dintre americani au spus că guvernul federal ar trebui să acorde prioritate deportării imigranţilor care au comis infracţiuni grave, în timp ce 21% au spus că administraţia ar trebui să deporteze numai infractorii gravi, conform Digi24. Sondajul a fost realizat în perioada 16-19 ianuarie, după ce un agent ICE a ucis-o pe Renee Good în Minneapolis.

Imigraţia se situează încă mult sub preocupările economice ale alegătorilor - când au fost rugaţi să selecteze cele mai importante trei probleme cu care se confruntă ţara, doar 21% au menţionat imigraţia ilegală, comparativ cu jumătate dintre cei care au menţionat costul vieţii, a mai transmis Digi24. Dar, pe măsură ce Casa Albă continuă să facă din imigraţie o prioritate politică, segmente cruciale de alegători indecişi şi susţinători moderaţi ai lui Trump îşi exprimă nemulţumirea faţă de unele dintre tacticile administraţiei, a relatat sursa amintită.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.01.2026, 17:35)

    Nu-i vorba de imigratie aici, e alta retorica, dusmanul poporului si , oricine se opune e tradator. Creare nemultumire si dezordine cu niste agenti neinstruiti, nesemnalizati calumea, sunt imbracat in haine de vanatoare nu uniforme, ulterior miscari masive de strada , cu spargeri magazine incendieri masini , etc, Economia o ia la vale, haosul se instaleaza pe strazi, lumea cere "ordine",urmeaza arestari oponenti politici, "tradatorii" si parnaie/deportare pt oricine mai comenteaza ceva. Asa se fabrica dictatura. E reteta clasica.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

