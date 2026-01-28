Patinaj artistic: Malinin vizează o săritură cvintuplă după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Ilia Malinin nu a fost niciodată un adept al limitelor. Într-un sport definit de fizică, cel care se autointitulează „Quad God” continuă să redefinească limitele posibilului, rotindu-se dincolo de marginea virtuală a imaginaţiei - şi aterizând acolo, potrivit news.ro.

Acum, după ce a devenit primul patinator care a reuşit să execute şapte cvadruple într-un singur program, inclusiv miticul cvadruplu Axel, americanul a sugerat un salt şi mai îndrăzneţ: prima cvintuplă din istoria acestui sport, relatează Reuters.

Nu în curând, spune el. Nu cu Jocurile Olimpice la orizont. Jocurile de la Milano Cortina de luna viitoare rămân un teren sacru, un loc pentru precizie, nu pentru experimente.

Dar simpla sugestie - rostită aproape întâmplător, ca şi cum ar fi vorba de o simplă îmbunătăţire, şi nu de o cădere din cer după cinci rotaţii - provoacă un val de emoţie în lumea patinajului artistic.

„Cel mai realist prag este momentul în care corpul meu începe să cedeze, aşa că vom vedea când va fi asta, dar sunt sigur că măcar una sau două cvintuple vor fi posibile”, a declarat Malinin la finala Grand Prix de luna trecută.

„(Cvintupla) este destul de aproape”, a spus el, în mijlocul discuţiilor despre aterizarea lor în antrenamente. „Este în lucru. Este acolo, dar după Jocurile Olimpice vreau să îmi concentrez atenţia asupra aterizării cvintuplei pentru public.”

Întrebat la ce săritură ar alege să adauge o a cincea rotaţie, le-a enumerat pe toate.

„O să vă ţin cu sufletul la gură”, a spus el râzând. „Vreau să mă forţez cât pot de mult. Vreau să aflu cine sunt cu adevărat. Sunt perfecţionist, aşa că vreau să îmbunătăţesc totul - tehnica, creativitatea, talentul artistic. Vreau să ştiu dacă există limite în lume.”

Acum zece ani, ideea unei cvintuple parea ridicolă pentru unii.

Canadianul Kurt Browning, primul patinator care a reuşit un salt cvadruplu omologat în competiţie - la Campionatele Mondiale din 1988 - a glumit într-un interviu din 2014 că, pentru ca un salt cuvintuplu să fie posibil, un patinator „nu ar trebui să aibă umeri şi şolduri”.

„Ar fi ca o sfoară cu patine”, a declarat el pentru The Canadian Press. „Poate că va fi văzut un Sasquatch în acelaşi timp cu o cvintuplă. Şi poate că va fi real şi confirmat de o înregistrare video undeva. Dar nu cred că săritura cvintuplă va fi vreodată ceva constant, aşa cum este cvadrupla. Gravitaţia este prea puternică.”

Scott Moir, de cinci ori medaliat olimpic la dans pe gheaţă, era la fel de sceptic.

„Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că va exista cineva care să alerge un kilometru în patru minute, nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că va exista cineva care să alerge 100 de metri în 9,7 secunde, ar trebui să ne gândim că poate copiii copiilor noştri vor reuşi cvadruple”, a declarat el pentru The Canadian Press în 2014.

„Dar cred că mai e mult până acolo. Încă mi se pare incredibil să văd pe cineva executând o cvadruplă.”

Dacă cvintupla era odată considerată o fantezie, Malinin este patinatorul care a făcut imposibilul să pară ceva obişnuit. Tânărul de 21 de ani din Virginia a dus deja acest sport într-o nouă eră, stăpânind, printre altele, cvadruplul Axel.

Triplul campion mondial Elvis Stojko, primul patinator care a reuşit un salt cvadruplu în combinaţie în 1991, a urmărit evoluţia acestui sport timp de decenii şi consideră că acesta se îndreaptă încet spre săritura cvintuplă de ani buni.

„Am executat cvadruple în unele zile şi mă gândeam: «Omule, dacă aş avea puţin mai multă viteză, puţin mai multă forţă, probabil aş putea face cinci»”, a declarat Stojko într-un interviu acordat Reuters.