Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă a solicitat un cadru legislativ echilibrat şi un parteneriat corect cu statul

S.E.
Miscellanea / 16 ianuarie, 14:36

Sursa foto: PIFM

Sursa foto: PIFM

Cancelaria Prim-Ministrului a organizat joi şi vineri, 15 şi 16 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, o sesiune de dezbateri publice privind proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, care urmăreşte înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor de lucrători din alte ţări, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare care intermediază forţa de muncă externă pe piaţa muncii din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, în cadrul sesiunii, Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) a prezentat poziţia comună a membrilor săi, semnalând principalele probleme identificate şi oferind autorităţilor soluţii concrete pentru corectarea acestora. PIFM apreciază deschiderea manifestată de autorităţile române faţă de dialogul cu mediul de afaceri şi consideră că această sesiune a reprezentat un pas important pentru clarificarea impactului real al proiectului de act normative, a relatat comunicatul.

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă susţine că, în primul rând, trebuie corectată prevederea referitoare la responsabilităţile reale ale agenţiilor de recrutare, deoarece proiectul de act normativ introduce, în mod nejustificat, o formă de răspundere extinsă a agenţiilor de plasare, transformându-le în respondenţi financiari pentru fapte care aparţin unor terţi asupra cărora nu au niciun control legal, conform comunicatului. Agenţiile sunt sancţionate pentru conduita lucrătorilor străini după angajare, pentru încălcări comise de angajatorii beneficiari sau chiar pentru decizii administrative ale statului român, precum refuzul vizelor sau încetarea dreptului de şedere, potrivit sursei citate. Această abordare contravene principiului fundamental al dreptului român potrivit căruia răspunderea este personală şi proporţională cu gradul de culpă, obligând intermediari privaţi să suporte riscuri juridice şi financiare care exced complet rolul lor real de simpli prestatori de servicii de mediere pe piaţa muncii, a relatat comunicatul.

O preocupare serioasă exprimată de membrii PIFM vizează transferul atribuţiilor de control şi verificare de la instituţiile statului către agenţiile private de recrutare, conform comunicatului. Din perspectiva patronatului, această măsură trebuie eliminată, întrucât agenţiile sunt parteneri contractuali ai angajatorilor, nu organe de control, a informat sursa citată. Verificările şi controalele prevăzute în proiect reprezintă, în fapt, o delegare nejustificată a autorităţii statului către mediul privat, a relatat sursa amintită. Controlul respectării legislaţiei muncii şi a regimului străinilor este o atribuţie exclusivă a instituţiilor competente, precum Inspectoratul General pentru Imigrări şi Inspecţia Muncii, şi nu poate fi transferată unor operatori economici, reiese din comunicat.

Membrii PIFM au reţineri vis-à-vis de obligarea agenţiilor de recrutare să efectueze verificări la locul de muncă şi la spaţiile de cazare ale lucrătorilor străini creează conflicte de interese, expune agenţiile la riscuri juridice şi financiare majore şi afectează grav relaţia contractuală cu angajatorii, potrivit sursei citate.

În cadrul dezbaterii, PIFM a semnalat autorităţilor că proiectul de OUG introduce un cumul de restricţii care afectează în mod disproporţionat micii întreprinzători şi IMM-urile, a relatat comunicatul de presă. Limitarea angajării lucrătorilor străini în funcţie de codul CAEN, contingentul anual, vechimea activităţii şi Lista ocupaţiilor deficitare nu reprezintă o facilitare, ci o îngrădire suplimentară a accesului la forţa de muncă, conform surse citate.

Totodată, patronatul şi-a exprimat îngrijorarea faţă de impunerea unei garanţii financiare în valoare de 200.000 de euro, considerată excesivă şi aproape imposibil de susţinut pentru majoritatea IMM- urilor, a informat comunicatul de presă. PIFM a semnalat autorităţilor necesitatea identificării unor soluţii viabile şi a propus alternative de garantare, aliniate practicilor existente în alte domenii economice, precum utilizarea unor instrumente financiare flexibile care să permită accesul real al întreprinderilor mici şi mijlocii la piaţă, potrivit sursei amintite.

Reprezentanţii PIFM au subliniat că apreciază disponibilitatea autorităţilor de a analiza propunerile şi consideră esenţial ca vechea şi noua legislaţie să funcţioneze în paralel pentru o perioadă de tranziţie, astfel încât implementarea noului sistem să nu genereze blocaje administrative sau pierderi economice, a informat sursa amintită.

Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă îşi reafirmă disponibilitatea de a continua dialogul cu autorităţile implicate şi de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la construirea unui cadru legislativ echilibrat, funcţional şi predictibil, care să protejeze atât lucrătorii străini, cât şi angajatorii români, a subliniat comunicatul.

