Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Patru lideri sindicalişti au apreciat măsurile luate de guvern drept „dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget”

S.E.
Miscellanea / 13 noiembrie, 19:02

Patru lideri sindicalişti au apreciat măsurile luate de guvern drept „dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget”

Preşedinţii Sindicatelor Parlamentare Ionuţ Aichimoaie (Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Senatul României), Adriana Manole (Sindicatul Personalului Contractual din Senatul României), Paul Gabriel Stoica (Sindicatul Şoferilor din Senatul României) şi Angela Ghenciu (Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor) au criticat măsurile de austeritate luate de actualul guvern, subliniind că sunt „Dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget”.

Redăm integral declaraţia comună a celor patru lideri sindicalişti:

„Dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget.

În contextul recentelor măsuri de ajustare fiscală - creşterea TVA-ului, reducerea unor drepturi salariale şi tăieri de personal - devine tot mai evident că aceste decizii nu au produs efectele scontate asupra echilibrării bugetului de stat, ci, dimpotrivă, au accentuat scăderea puterii de cumpărare a populaţiei.

Potrivit ultimelor raportări economice, marile companii semnalează o scădere semnificativă a vânzărilor, un indicator clar al diminuării consumului intern şi al tensiunilor crescânde din economie.

Cifrele vorbesc singure: Din totalul de 89,8 miliarde lei cheltuieli de personal, măsurile de reducere a drepturilor salariale aplicate în 2025 aduc economii de doar aproximativ 1,3 miliarde lei. Cu alte cuvinte, mai puţin de o jumătate de procent din cheltuielile totale de personal - o economie nesemnificativă pentru buget, dar profund resimţită de oameni.

În acest context, o categorie puternic afectată o reprezintă angajaţii din Parlamentul României. Deşi lucrează într-una dintre cele mai importante instituţii ale statului - organul legislativ al ţării, garant al echilibrului democratic - aceşti oameni se confruntă cu o salarizare sub media din sistemul bugetar, în pofida complexităţii şi responsabilităţii activităţii desfăşurate. După valurile de disponibilizări iniţiate în perioada mandatului lui Ilie Bolojan, resursele umane au fost considerabil reduse, iar sarcinile de serviciu au crescut, generând frustrare şi demotivare. Creşterile constante ale preţurilor la utilităţi, alimente şi servicii, coroborate cu diminuarea veniturilor, au dus la o scădere vizibilă a nivelului de trai, afectând moralul şi performanţa angajaţilor unei instituţii esenţiale pentru funcţionarea democraţiei.

Adevăratele măsuri economice de substanţă, care ar putea contribui la stabilitatea bugetară şi relansarea economică, sunt altele:

1. Combaterea eficientă a marilor reţele de evaziune fiscală;

2. Sprijinirea microîntreprinderilor şi IMM-urilor;

3. Revizuirea scutirilor şi privilegiilor fiscale nejustificate;

4. Digitalizarea completă a administraţiei fiscale (ANAF);

5. Reformarea sistemului de achiziţii publice, pentru eliminarea risipei şi creşterea transparenţei.

Este momentul ca Guvernul să înlocuiască măsurile contabile de moment cu politici economice coerente, care să genereze creştere reală, nu austeritate fără rezultat.

Reducerea veniturilor celor care muncesc nu este o soluţie, ci un pas înapoi pentru întreaga societate. Un efect insignifiant pentru bugetul de stat, dar devastator pentru oamenii care trăiesc din aceste venituri.

Problemele bugetare nu se rezolvă prin sacrificarea celor mai vulnerabili, ci prin curajul de a reforma cu adevărat - de sus în jos - acolo unde risipa şi ineficienţa chiar contează.”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb