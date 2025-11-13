PatternX lansează oficial operaţiunile pe piaţa din ţara noastră şi prezintă primul studiu despre igiena orală

PatternX, o nouă companie de cercetare de piaţă care îmbină rigoarea metodologică cu tehnologiile de inteligenţă artificială, anunţă lansarea oficială a operaţiunilor în ţara noastră, conform comunicatului trimis redacţiei, din care vă relatăm. Lansarea este marcată de publicarea primului studiu dedicat pieţei de igienă orală, bazat pe răspunsurile specialiştilor care activează în cabinete şi clinici dentare din întreaga ţară.

Compania îşi propune să redefinească modul în care companiile colectează, analizează şi interpretează datele de piaţă. Cu un model de cercetare bazat pe AI şi integrare multi-panel, aceasta oferă o viziune completă asupra pieţelor şi comportamentelor de consum, de la designul studiilor până la interpretarea strategică a insighturilor.

„Suntem entuziasmaţi să lansăm PatternX printr-un studiu care explorează o nişă dificilă, dar extrem de relevantă. Am proiectat această cercetare astfel încât să dezvăluie date valoroase şi adesea neexplorate despre obiceiurile de igienă orală, asigurările medicale, brandurile preferate şi particularităţile activităţii din cabinetele dentare. Credem că piaţa va aprecia abordarea noastră şi va găsi în PatternX un partener solid pentru ceea ce ştim că este prioritar astăzi: creşterea bazată pe date. Avem specialiştii, instrumentele şi know-how-ul necesar pentru a alimenta această creştere cu date reale, de încredere şi sensibile la context”, a declarat Gheorghiţă Dinu, Co-fondator PatternX.

Datele din studiul de lansare conturează o imagine actualizată a unui sector aflat în plină transformare. Opt din zece stomatologi declară că sunt influenţaţi să recomande un produs abia după ce primesc feedback pozitiv de la pacienţi, ceea ce arată o orientare crescută către confirmarea practică a calităţilor unui brand şi o abordare prudentă, bazată pe experienţă directă.

Totodată, 56% dintre stomatologi afirmă că sunt deschişi să investească în tehnologii noi în următoarele 12 luni, iar 43% iau în calcul finanţarea digitalizării cabinetului. Aceste cifre indică o etapă clară de modernizare accelerată în domeniul stomatologic, unde accesul la finanţare şi condiţiile de investiţie devin factori esenţiali pentru dezvoltare şi diferenţiere.

Prin îmbinarea metodologiilor clasice cu analiza augmentată de AI, Pattern X oferă companiilor o nouă formă de claritate operaţională şi decizională, transformând datele complexe în insight-uri rapide, relevante şi uşor de integrat în deciziile de zi cu zi.