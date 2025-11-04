PENNY inaugurează noul depozit logistic de la Mihăileşti, o investiţie de 35 milioane de euro

PENNY România a anunţat inaugurarea oficială a noului depozit logistic din Mihăileşti, judeţul Giurgiu, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Centrul este primul din reţeaua companiei care funcţionează 100% fără încălzire pe gaz, folosind exclusiv soluţii bazate pe recuperarea căldurii reziduale şi pompe de căldură.

Investiţia totală se ridică la 35 milioane de euro, iar depozitul, cu o suprafaţă de 22.000 metri pătraţi, are o echipă de aproximativ 200 de angajaţi. Noul centru va deservi 50 de magazine până la sfârşitul anului 2025 şi 100 de magazine până în 2027.

„Noul centru logistic de la Mihăileşti reprezintă un pas strategic în dezvoltarea PENNY România. Extinderea şi modernizarea infrastructurii noastre logistice sunt esenţiale pentru a susţine creşterea reţelei şi pentru a răspunde mai eficient nevoilor clienţilor. Prin acest proiect, confirmăm angajamentul nostru faţă de eficienţă operaţională şi dezvoltare responsabilă”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România.

Depozitul include zone specializate pentru recepţie, depozitare şi expediere, acoperind întregul lanţ de produse - de la marfă congelată şi carne proaspătă, la legume şi fructe standard şi fresh -, toate gestionate în condiţii de temperatură controlată. Printre elementele definitorii se numără sistemul de încălzire fără gaz, bazat pe recuperarea căldurii de la instalaţia de frig industrial şi completat de pompe de căldură, panourile fotovoltaice cu o putere instalată de 800 kWp destinate consumului propriu, două staţii duble de încărcare pentru maşini electrice, cu o putere totală de 88 kW, sistemul inteligent de iluminare LED cu senzori de prezenţă şi intensitate adaptivă, precum şi monitorizarea integrată a consumului energetic printr-un sistem avansat de management al clădirii (BMS).

„Această investiţie este rezultatul unei colaborări solide între echipele noastre şi partenerii implicaţi în proiect. Am urmărit să construim un depozit care să îndeplinească standarde ridicate de eficienţă, siguranţă şi sustenabilitate, folosind soluţii tehnice de ultimă generaţie. Faptul că este primul centru logistic PENNY fără încălzire pe gaz demonstrează preocuparea constantă pentru inovaţie şi pentru reducerea impactului asupra mediului”, a declarat Dan Crişan, Chief Operating Officer PENNY România.

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu Oopy Arhitectura SRL, în calitate de proiectant general, Eckert & Partner Beratende Ingenieure mbB, proiectant pentru instalaţiile de frig industrial, CON-A Operations SRL, antreprenor general, şi Horeco Impex SRL, antreprenor pentru instalaţiile frigorifice.

Depozitul de la Mihăileşti completează infrastructura logistică PENNY din România, alături de centrele din Ştefăneştii de Jos, Turda, Bacău şi Filiaşi.