Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

PepsiCo continuă să investească în transportul sustenabil

R.S.
Companii / 4 noiembrie, 12:59

PepsiCo continuă să investească în transportul sustenabil

PepsiCo îşi extinde flota de transport sustenabil prin integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600, livrat de Daimler Truck & Bus România. Noul vehicul va deservi ambele fabrici pe care compania le deţine în România - cea de snackuri în Popeşti-Leordeni şi cea de băuturi în Dragomireşti-Deal, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Complet electric, eActros 600 poate transporta o masă totală autorizată de 40 de tone şi oferă o autonomie de până la 500 de kilometri fără încărcare intermediară. Datorită celor trei pachete de baterii de 207 kWh fiecare, care asigură o capacitate totală de 621 kWh, Mercedes-Benz eActros 600 îndeplineşte aceleaşi cerinţe de durabilitate ca un camion convenţional Actros pentru transporturi grele pe distanţe lungi, putând atinge până la 1,2 milioane de kilometri în 10 ani de funcţionare.

„Sustenabilitatea stă la baza strategiei noastre de business, iar reducerea amprentei de carbon reprezintă una dintre direcţiile majore de acţiune în care investim. Integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600 în flota noastră este încă o dovadă a acestui angajament şi demonstrează că performanţa şi responsabilitatea faţă de mediu pot merge mână în mână. La PepsiCo, continuăm să investim în tehnologii inovatoare şi să contribuim activ la tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient, menţinând totodată standarde ridicate de operare”, a declarat Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans.

„Suntem mândri să continuăm procesul de electrificare a transportului rutier din România, împreună cu parteneri puternici precum PepsiCo. Faptul că unul dintre liderii industriei FMCG a ales eActros 600 confirmă încrederea în soluţiile noastre de mobilitate electrică şi în capacitatea acestui model de a răspunde cerinţelor de eficienţă şi sustenabilitate ale clienţilor”, a declarat Valeriu Zaharia, CEO Daimler Truck & Bus România.

Un eveniment simbolic de predare a camionului a avut loc la fabrica de snackuri PepsiCo din Popeşti-Leordeni, în prezenţa reprezentanţilor ambelor companii.

Integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600 se înscrie în seria investiţiilor prin care PepsiCo România îşi consolidează flota de transport electric, ca parte a programului strategic pep+ (PepsiCo Positive), care vizează transformarea modului în care compania îşi desfăşoară activitatea pentru un viitor mai sustenabil.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb