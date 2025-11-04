PepsiCo continuă să investească în transportul sustenabil

PepsiCo îşi extinde flota de transport sustenabil prin integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600, livrat de Daimler Truck & Bus România. Noul vehicul va deservi ambele fabrici pe care compania le deţine în România - cea de snackuri în Popeşti-Leordeni şi cea de băuturi în Dragomireşti-Deal, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Complet electric, eActros 600 poate transporta o masă totală autorizată de 40 de tone şi oferă o autonomie de până la 500 de kilometri fără încărcare intermediară. Datorită celor trei pachete de baterii de 207 kWh fiecare, care asigură o capacitate totală de 621 kWh, Mercedes-Benz eActros 600 îndeplineşte aceleaşi cerinţe de durabilitate ca un camion convenţional Actros pentru transporturi grele pe distanţe lungi, putând atinge până la 1,2 milioane de kilometri în 10 ani de funcţionare.

„Sustenabilitatea stă la baza strategiei noastre de business, iar reducerea amprentei de carbon reprezintă una dintre direcţiile majore de acţiune în care investim. Integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600 în flota noastră este încă o dovadă a acestui angajament şi demonstrează că performanţa şi responsabilitatea faţă de mediu pot merge mână în mână. La PepsiCo, continuăm să investim în tehnologii inovatoare şi să contribuim activ la tranziţia către un transport mai curat şi mai eficient, menţinând totodată standarde ridicate de operare”, a declarat Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans.

„Suntem mândri să continuăm procesul de electrificare a transportului rutier din România, împreună cu parteneri puternici precum PepsiCo. Faptul că unul dintre liderii industriei FMCG a ales eActros 600 confirmă încrederea în soluţiile noastre de mobilitate electrică şi în capacitatea acestui model de a răspunde cerinţelor de eficienţă şi sustenabilitate ale clienţilor”, a declarat Valeriu Zaharia, CEO Daimler Truck & Bus România.

Un eveniment simbolic de predare a camionului a avut loc la fabrica de snackuri PepsiCo din Popeşti-Leordeni, în prezenţa reprezentanţilor ambelor companii.

Integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600 se înscrie în seria investiţiilor prin care PepsiCo România îşi consolidează flota de transport electric, ca parte a programului strategic pep+ (PepsiCo Positive), care vizează transformarea modului în care compania îşi desfăşoară activitatea pentru un viitor mai sustenabil.