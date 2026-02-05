Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3

Procurorii anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, în dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă, conform sursei.

”Drumul construit cu utilajele, oamenii şi materialele primăriei ar fi trebuit să aibă la bază un proiect trecut prin Consiliul Local al Sectorului 3, iar în proiect ar fi trebuit să figureze suma investită. Primarul nu s-a mai încurcat în astfel de detalii, ci doar a dat ordin să se facă. Şoseaua s-a făcut în câteva zile, a fost finanţată din bani publici, dar nu se ştie cât a costat şi nu-i aparţine primăriei. Investiţia nu putea fi aprobată în Consiliul Local pentru că primăria nu avea dreptul legal să construiască drumul pe un teren care nu este trecut în domeniul public. Nici acest lucru nu a contat, iar strada făcută din banii contribuabililor îi aparţine astfel afaceristului Ionuţ Negoiţă, pentru că se află pe terenul său. Primarul Robert Negoiţă ne-a declarat nonşalant că a construit drumul pentru că era nevoie de el, iar când i-am atras atenţia că felul în care a procedat este ilegal, ne-a răspuns cât se poate de relaxat: „Aveţi dreptate”, arăta Recorder în ancheta publicată în 20 august 2025, conform g4media.

La acea vreme, primarul Robert Negoiţă a recunoscut că lucrurile aşa s-au întâmplat, dar a avut o altă abordare: „Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră consideraţi că am creat un avantaj fratelui meu, aveţi o abordare foarte greşită”, mai scrie agenţia de presă.