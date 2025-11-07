Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi; 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia

Procurorii Parchetului General şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează şapte percheziţii domiciliare, vineri dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în Bucureşti, la sediul social al combinatului Liberty Galaţi, precum şi la membri din Consiliul de Administraţie al societăţii, într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Dosarul este legat de tranzacţii frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore şi Gazprom Rusia.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.

Anchetatorii susţin că persoane cu funcţii de conducere din cadrul Liberty Galaţi au acţionat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea faptică de comitere a infracţiunilor de delapidare şi de evaziune fiscală a constat în:

• Tranzacţionarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2.

În perioada 2019 - 2022, combinatul a derulat mai multe tranzacţii majore de vânzare şi achiziţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile iniţial alocate pentru achiziţia acestor certificate, cu un scop operaţional clar, au fost redirecţionate către entităţi afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.

În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administraţie de la combinat, au aprobat vânzarea către două entităţi, între care Gazprom Rusia, a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacţiei fiind de 137.552.250 euro, la un preţ mediu de 23,90 euro/certificat.

Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile 'societăţii mamă', folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deţinute de una dintre persoanele menţionate anterior prin intermediul unei societăţi din Singapore.

În acest context, la data de 1.03.2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situaţie de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006.

Dat fiind că Liberty Galaţi avea obligaţia depunerii la Registrul Naţional a unui volum de certificate de emisii echivalent producţiei din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziţionat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăţi din grup, cu sediul în Cehia, la un preţ mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacţiei, de peste 48.000.000 euro, fiind achitată din conturile curente ale combinatului.

De asemenea, s-a procedat la achiziţia unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la Gazprom Rusia, la un preţ mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale combinatului, restul sumei de aproximativ 90.000.000 euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.

În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial combinatului şi utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro, la care se pot adăuga şi sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.

În concluzie, spun procurorii, tranzacţiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrument de delapidare şi de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităţilor afiliate şi al acţionarilor, în detrimentul patrimoniului şi stabilităţii financiare a combinatului.

• Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanţă şi garanţii cu entităţi afiliate nerezidente.

Anchetatorii precizează că examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entităţi afiliate din Europa.

S-au identificat situaţii în care fondurile destinate investiţiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăţilor către persoane juridice afiliate, fără o justificare operaţională.

• Încheierea de contracte fictive de prestări servicii şi achiziţii de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului.

Între Liberty Galaţi şi entităţi juridice nerezidente, controlate de aceleaşi persoane fizice, au fost identificate o serie de operaţiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanţele în care au avut loc şi scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societăţii ar putea proveni din posibile activităţi infracţionale (evaziune fiscală, fraudă, 'utilizarea abuzivă a activelor corporale', 'manipulare a bilanţului', spălare a banilor).

Un exemplu în acest sens îl constituie plăţile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020 - 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management şi consultanţă.

Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 - 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plăţile nu au avut un conţinut economic real, iar reprezentanţii societăţii au acţionat în vederea delapidării patrimoniului acesteia prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată şi pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri care nu au avut la bază operaţiuni reale.

Acţionând în aceste modalităţi, în perioada 2019 - 2023, resurse financiare şi materiale ale Liberty Galaţi, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacţii intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât şi a bugetului consolidat al statului.