Peste 168.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina

T.B.
Internaţional / 1 februarie, 09:27

Peste 168.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina

Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 168.142 de militari ruşi ucişi în războiul din Ucraina.

De la precedenta actualizare realizată la jumătatea lunii ianuarie, alte 4.536 de nume au fost adăugate pe lista victimelor, notează Mediazona şi BBC.

Jurnaliştii subliniază că bilanţul real este probabil mult mai ridicat, întrucât datele verificate provin exclusiv din surse publice, precum necrologuri, postări ale rudelor, relatări ale presei regionale şi declaraţii ale autorităţilor locale, potrivit Mediazona.

Conform aceleiaşi surse, numărul confirmat al morţilor include peste 54.600 de voluntari, aproximativ 20.200 de prizonieri recrutaţi şi circa 17.400 de soldaţi mobilizaţi.

Mediazona şi BBC mai arată că a fost confirmată moartea a 6.353 de ofiţeri ruşi în luptele din Ucraina.

Atât Moscova, cât şi Kievul comunică rareori oficial date privind pierderile militare, remarcă jurnaliştii celor două publicaţii.

În acest context, Mediazona notează că, în ultimele luni, Kremlinul şi-a intensificat eforturile de a elimina dosare judiciare deschise de familiile soldaţilor ruşi, care încearcă să afle dacă rudele lor sunt dispărute sau decedate pe front.

Cele mai recente date apar pe fondul publicării unui raport al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), care afirmă că Rusia a suferit „mai multe pierderi decât orice altă putere majoră în orice conflict de după Al Doilea Război Mondial”.

Raportul CSIS, publicat la 27 ianuarie, estimează că forţele ruse au înregistrat aproape 1,2 milioane de victime - incluzând soldaţi ucişi, răniţi sau dispăruţi - de la declanşarea invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Potrivit aceluiaşi document, până la 325.000 de militari ruşi ar fi fost ucişi în lupte.

Estimările CSIS sunt în mare parte în concordanţă cu datele Statului Major al Ucrainei, care raportează că, la 31 ianuarie, Rusia a pierdut 1.239.590 de soldaţi de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022.

Aceste cifre sunt, de asemenea, similare evaluărilor realizate de agenţiile de informaţii occidentale, potrivit analizelor citate de Mediazona.

În pofida pierderilor masive, Rusia a reuşit să obţină progrese teritoriale limitate pe front, beneficiind de capacitatea de a compensa pierderile prin recrutarea de noi soldaţi contractuali, conform proiectului ucrainean de cartografiere open-source DeepState.

DeepState a raportat că forţele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în 2025, reprezentând mai puţin de 1% din suprafaţa ţării.

La rândul său, Ucraina se confruntă cu un deficit tot mai sever de personal militar, în special în unităţile de infanterie care apără linia frontului, potrivit autorităţilor de la Kiev.

Într-un raport rar, ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat pe 14 ianuarie că aproximativ două milioane de cetăţeni sunt căutaţi pentru evitarea mobilizării, iar alţi 200.000 de soldaţi sunt absenţi fără permisiune oficială, conform declaraţiilor citate de presa ucraineană.

Mediazona aminteşte că lista completă a victimelor identificate a fost publicată pentru prima dată în februarie 2024, la trei ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă.

Potrivit publicaţiei, fiecare nume este introdus şi verificat manual de voluntari, pentru a evita dublarea înregistrărilor în baza de date.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.02.2026, 09:56)

    Parerea mea este ca si aceasta cifra este exagerata pentru ca si Rusia este parte la acest razboi de opereta . dupa mine sunt cateva mii in total cu ucrainenii multi morti din accidente si boli .

