Peste 200 de incendii, stinse de către pompierii militari în ultimele 24 de ore

Pompierii militari au stins peste 200 de incendii în ultimele 24 de ore, în diferite zone ale ţării, cele mai multe fiind incendii de vegetaţie uscată, de păduri şi de mirişti, potrivit news.ro.

Cele mai numeroase misiuni au fost în zona Bucureşti - Ilfov şi în judeţele Prahova, Constanţa, Argeş, Mureş, Braşov şi Galaţi.

Salvatorii au gestionat, pe parcursul zilei de luni, 12 august, peste 1.750 situaţii de urgenţă înregistrate la nivel naţional. Cele mai numeroase misiuni şi acţiuni din competenţă au fost derulate în zona Bucureşti - Ilfov, urmată de judeţele Prahova, Constanţa, Argeş, Mureş, Braşov şi Galaţi, informează IGSU.

Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 208 incendii produse în diferite zone ale ţării. Din totalul acestora, 157 au fost misiuni de stingere a incendiilor de vegetaţie uscată, fond forestier, mirişti şi deşeuri. Suprafaţa de teren afectată a fost de peste 750 de hectare.

Eforturile pompierilor militari s-au concentrat şi asupra protecţiei comunităţilor şi bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 250 astfel de situaţii.

Totodată, echipajele SMURD au gestionat 1.300 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1.312 persoane au fost asistate medical.

În acest interval, 12 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfăşurate. Salvatorii au intervenit şi în cinci cazuri care au presupus scoaterea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere.

De asemenea, pentru informarea cetăţenilor şi luarea măsurilor de autoprotecţie, au fost transmise 18 mesaje RO-ALERT, majoritatea dintre acestea au semnalat prezenţa animalelor sălbatice în localităţi din judeţele Braşov, Buzău, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sibiu, Vâlcea şi Vrancea.