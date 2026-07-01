Peste 27.000 de consumatori DEER rămân fără energie electrică în urma furtunilor

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) continuă intervenţiile pentru remedierea avariilor majore produse în reţeaua de distribuţie, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Datele oficiale de la ora 10:00 indică faptul că sunt afectate 65 de localităţi şi 531 de posturi de transformare, un număr de 27.283 de utilizatori fiind în continuare nealimentaţi cu energie electrică, informează compania.

Numărul clienţilor afectaţi a scăzut de la un maxim de aproximativ 39.000 de utilizatori înregistrat la ora 06:00, transmite sursa citată.

Echipele operative ale operatorului sunt mobilizate în toate zonele afectate pentru identificarea, izolarea şi remedierea defecţiunilor din reţea, notează documentul oficial. Reluarea alimentării se realizează treptat, imediat ce condiţiile meteorologice permit desfăşurarea lucrărilor în condiţii de deplină siguranţă pentru personalul tehnic, arată datele companiei.

„În paralel, compania a dispus măsuri de suplimentare a personalului din cadrul serviciului Call Center, toate liniile telefonice disponibile fiind operaţionale pentru preluarea solicitărilor utilizatorilor. Cu toate acestea, din cauza numărului foarte mare de avarii şi a volumului excepţional de solicitări generate de fenomenele meteorologice, în ultimele ore au fost înregistrate peste 40.000 de apeluri”, se arată în comunicatul DEER.

Suprasolicitarea liniilor telefonice a determinat creşterea timpilor de aşteptare, motiv pentru care utilizatorii sunt rugaţi să folosească canalele alternative de comunicare pentru raportarea deranjamentelor, conform recomandărilor transmise.

Sesizările pot fi trimise prin formularul online dedicat, prin aplicaţia ChatVolt, pe adresele de e-mail ale sucursalelor sau prin conturile oficiale de social media, toate mesajele fiind direcţionate operativ către echipele din teren, informează reprezentanţii companiei.

Evoluţia lucrărilor de reparaţii şi zonele afectate de întreruperi pot fi verificate în timp real de către consumatori prin intermediul hărţii interactive puse la dispoziţie pe site-ul oficial al operatorului de distribuţie, transmite aceeaşi sursă.