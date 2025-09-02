Peste 6.000 de copii şi tineri români din diaspora şi comunităţile istorice au vizitat ţara noastră prin Programul de Tabere ARC

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a anunţat că 6.300 de copii şi tineri din diaspora şi comunităţile istorice au participat în această vară la Programul de Tabere ARC, desfăşurat între 1 iulie şi 2 septembrie 2025, informează instituţia într-un comunicat emis redacţiei.

„Participarea numeroasă din acest an confirmă dorinţa românilor din străinătate de a-şi trimite copiii în România pentru a explora, prin activităţi diverse, cultura şi tradiţiile ţării de origine. Pentru tinerii din diaspora, taberele sunt o oportunitate de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba română, iar pentru copiii din ţări precum Ucraina oferă şi un mediu sigur, unde se pot bucura de jocurile copilăriei”, a declarat Lavinia Arnăutu, director cu atribuţii de secretar de stat în cadrul DRP.

Cea de-a XVI-a ediţie a programului a inclus nouă locaţii din ţară - de la centre de agrement din Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Dâmboviţa, Vrancea, Cluj şi Ilfov, până la Bucureşti şi Prahova - şi a cuprins ateliere de meşteşuguri tradiţionale, vizite la muzee şi cetăţi, excursii montane, precum şi activităţi educative privind siguranţa, prim-ajutorul şi prevenirea consumului de droguri.

Programul s-a desfăşurat cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Sport, al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi al Patriarhiei Române şi a implicat peste 150 de voluntari.

„Au fost două luni pline de emoţii, bucurii şi învăţăminte, trăite intens, cu dăruire şi profesionalism, în care echipa Departamentului a arătat nu doar competenţă, ci şi o dedicare reală faţă de românii de pretutindeni”, a concluzionat reprezentantul DRP.