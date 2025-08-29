Peste 70 de şcoli din Moscova vor introduce limba chineză în programa noului an şcolar

Peste 70 de şcoli din capitala Rusiei vor preda limba chineză începând cu noul an şcolar, care debutează pe 1 septembrie, a anunţat primăria Moscovei, potrivit agenţiei EFE, de la care relatăm cele ce urmează.

„Puţin peste 70 de şcoli au optat pentru limba chineză. O şcoală a optat pentru arabă. Cele mai populare limbi sunt spaniola, franceza şi italiana, engleza fiind limba principală”, a declarat Anastasia Rakova, viceprimarul Moscovei.

Oficialul a precizat că o şcoală va introduce în programa sa limba amharică - limba oficială a Etiopiei - iar alta limba coreeană.

Extinderea predării limbii chineze are loc în contextul consolidării relaţiilor bilaterale dintre Moscova şi Beijing, după deteriorarea legăturilor Rusiei cu Occidentul ca urmare a războiului din Ucraina, conform sursei citate.

Preşedintele Vladimir Putin va efectua în acest weekend o vizită oficială de patru zile în China, unde va participa la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai şi la ceremoniile dedicate marcării a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.