Petrişor Peiu: „După cinci ani, Guvernul n-a reuşit nici măcar să desemneze constructorii centralelor de la Işalniţa şi Turceni”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză, într-un comunicat, incapacitatea guvernelor din ultimii ani de a implementa proiectele energetice asumate în 2021, în contextul închiderii centralelor pe cărbune din Oltenia. El susţine că nici după aproape cinci ani nu au fost desemnaţi constructorii noilor centrale pe gaz de la Işalniţa şi Turceni, iar licitaţiile au fost amânate din nou, până pe 30 decembrie 2025.

„În 2021, Guvernul PNL-USR-UDMR decide să închidă toate centralele pe cărbune din Oltenia până în 2026 şi să construiască, în schimb, două centrale pe gaze, una de 850 MW la Işalniţa şi alta de 475 MW la Turceni. Astăzi, după aproape cinci ani, încă nu s-au încheiat licitaţiile pentru desemnarea constructorilor celor două centrale”, afirmă Peiu.

Potrivit acestuia, termenele au tot fost amânate, iar cel mai recent, din 15 noiembrie, a fost împins spre finalul anului. „Ultimul termen pentru desemnarea constructorilor, cel de 15 noiembrie, tocmai a fost amânat pentru 30 decembrie 2025. Între timp, costurile estimative au crescut cu mai bine de o treime!”, avertizează senatorul AUR.

Petrişor Peiu menţionează că doar în cazul centralei de la Turceni, costul a crescut de la 1,66 miliarde de lei la 2,66 miliarde de lei, iar la Işalniţa, de la 2,51 miliarde de lei în 2021, la 3,77 miliarde de lei în prezent. „Oricine este familiarizat cu piaţa globală ştie că numai turbinele s-au scumpit cu peste 50%, iar timpul de aşteptare a finalizării unei turbine ajunge şi la 5 ani”, arată el.

În comunicat, Peiu critică dur lipsa de viziune şi eficienţă a coaliţiei care a guvernat în această perioadă. „Aşadar, oameni buni, guvernanţii care timp de 5 ani nu au fost capabili nici să termine două licitaţii, darmite să pună două cărămizi una peste alta, vor să îi credem că sunt capabili să conducă o ţară?”, întreabă retoric senatorul.

El denunţă, totodată, riscul ratării tranziţiei energetice: „Aceasta este, pe scurt, capacitatea Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR de a conduce România. Oameni care nu sunt în stare să mişte un proiect în cinci ani, dar îşi asumă strategii energetice naţionale”.