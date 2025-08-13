Petrişor Peiu acuză Guvernul Bolojan-Dan că „vrea să legalizeze hoţia fiscală a multinaţionalelor”

Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat miercuri că măsura anunţată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, privind introducerea unei taxe de 16% pe „optimizarea fiscală” care depăşeşte 3% din cifra de afaceri a companiilor afiliate, ar avantaja marile multinaţionale în detrimentul firmelor româneşti.
„România va fi prima ţară din Occidentul civilizat care va legifera corupţia instituţionalizată. Mai pe româneşte, companiile multinaţionale vor avea voie să ascundă de fisc, adică să optimizeze fiscal în valoare de 3% din cifra de afaceri. Restul se va impozita cu 16% şi atât”, a spus Peiu, care susţine că pragul de 3% nu este justificat prin date statistice.
Parlamentarul a comparat noua formulă cu impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri, afirmând că acesta ar aduce la buget venituri mai mari decât propunerea actuală. „Încă o lege dată în favoarea multinaţionalelor şi pentru sărăcirea bugetului de stat”, a concluzionat senatorul AUR.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 18:58)
Trompeta Rusiei in România.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:05)
Impozitul se plateste pe profit, nu pe cifra de afaceri , ca nu suntem la ceausescu mereu pe profit declarat. In realitate gauri negre.
3% pot sa-si deduca taxele de management din strainatate, care cred ca oricine isi imagineaza ca exista, nu-s complet de capul lor.
Orice tara vrea sa-si atraga investitii straine ca inseamna locuri de munca si taxe, inclusiv China si US, numai aurarii ne alunga investitorii.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:07)
ps. apropo de cel 3% din CA, asa face guvernul mereu, vine cu invaluirea, strange surubul incet sa nu te enervezi si sa pleci. dupa, mai taie. asa au facut mereu.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:07)
Taxare pe cifra de afaceri fără nici o derogare Procentul sa fie diferit pe domenii in funcție de interesele Romaniei