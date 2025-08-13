Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Petrişor Peiu acuză Guvernul Bolojan-Dan că „vrea să legalizeze hoţia fiscală a multinaţionalelor”

A.B.
Politică / 13 august, 18:39

Petrişor Peiu acuză Guvernul Bolojan-Dan că „vrea să legalizeze hoţia fiscală a multinaţionalelor”

Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat miercuri că măsura anunţată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, privind introducerea unei taxe de 16% pe „optimizarea fiscală” care depăşeşte 3% din cifra de afaceri a companiilor afiliate, ar avantaja marile multinaţionale în detrimentul firmelor româneşti.

„România va fi prima ţară din Occidentul civilizat care va legifera corupţia instituţionalizată. Mai pe româneşte, companiile multinaţionale vor avea voie să ascundă de fisc, adică să optimizeze fiscal în valoare de 3% din cifra de afaceri. Restul se va impozita cu 16% şi atât”, a spus Peiu, care susţine că pragul de 3% nu este justificat prin date statistice.

Parlamentarul a comparat noua formulă cu impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri, afirmând că acesta ar aduce la buget venituri mai mari decât propunerea actuală. „Încă o lege dată în favoarea multinaţionalelor şi pentru sărăcirea bugetului de stat”, a concluzionat senatorul AUR.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 18:58)

    Trompeta Rusiei in România.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:05)

    Impozitul se plateste pe profit, nu pe cifra de afaceri , ca nu suntem la ceausescu mereu pe profit declarat. In realitate gauri negre.

    3% pot sa-si deduca taxele de management din strainatate, care cred ca oricine isi imagineaza ca exista, nu-s complet de capul lor.

    Orice tara vrea sa-si atraga investitii straine ca inseamna locuri de munca si taxe, inclusiv China si US, numai aurarii ne alunga investitorii. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:07)

      ps. apropo de cel 3% din CA, asa face guvernul mereu, vine cu invaluirea, strange surubul incet sa nu te enervezi si sa pleci. dupa, mai taie. asa au facut mereu.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 19:07)

    Taxare pe cifra de afaceri fără nici o derogare Procentul sa fie diferit pe domenii in funcție de interesele Romaniei

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb