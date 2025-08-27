Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Petrişor Peiu elogiază candidaţii pentru SRI şi SIE, Gabriel Zbârcea şi Marius Lazurca

I.S.
Politică / 27 august, 12:10

Petrişor Peiu elogiază candidaţii pentru SRI şi SIE, Gabriel Zbârcea şi Marius Lazurca

Senatorul Petrişor Peiu, propus de George Simion drept posibil premier al unui guvern AUR, i-a elogiat pe Gabriel Zbârcea şi Marius Lazurca. Cei doi figurează printre variantele luate în calcul de preşedintele Nicuşor Dan pentru conducerea SRI, respectiv SIE.

Peiu a scris pe reţelele sociale că „atât Gabriel Zbârcea, cât şi Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocşi practicanţi, au studii complete, finalizate cu rezultate excelente, cariere lungi şi impecabile şi convingeri democratice ferme şi explicite. Nu cred că după 1990 a existat vreun director al SRI sau SIE la nivelul lor. Mai bine cărturar decât politruc”.

Avocatul Gabriel Zbârcea s-a descris într-un podcast drept „naţionalist şi suveranist”. Acesta a afirmat anterior că sprijină Uniunea Europeană „dar într-o Europă a naţiunilor”, şi că România este „o ţară superbă, cu oameni extrem de inventivi”. De menţionat că Zbârcea a reprezentat firma Roşia Montană Gold Corporation într-un litigiu împotriva statului român, în care compania canadiană solicita despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Tot în podcast, Zbârcea a declarat că România „nu este o ţară mai coruptă decât alte state europene, este o ţară foarte faină, care încă nu a fost afectată de toate tarele unor societăţi profund progresiste”.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Da, ramane de vazut
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 12:54)

    Da, ramane de vazut daca ofiterii aflati in astfel de structuri mai au un pic de mandrie profesinoala sau sunt niste slugi asemeni celor de la MAPN care se inchina la Mosteanu... Sunt tare curios.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 13:30)

    Mai bine il numea direct pe Calin Georgescu.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 13:31)

    Nicusor se dovedeste prin ceea ce a facut in trei luni ca fiind omul rusilor.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

