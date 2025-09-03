Petrişor Peiu: Moţiunile de cenzură vor fi depuse miercuri seara

Opoziţia urmează să depună până la miezul nopţii, cele patru moţiuni de cenzură împotriva proiectelor pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, a anunţat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Acesta a precizat că AUR îşi doreşte un calendar de dezbatere stabilit de comun acord cu puterea, dar a subliniat că decizia aparţine majorităţii PSD. „Puterea are 70% din voturi, poate să stabilească ce vrea”, a spus Peiu, adăugând că votul nu mai poate avea loc sâmbătă şi că, în mod logic, citirea moţiunilor ar trebui făcută joi.

El a menţionat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan, „un om de înţeles”, dar nu şi cu vicepremierul Sorin Grindeanu, care „nu vrea să discute”.

Guvernul şi-a asumat luni răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte din al doilea pachet de reforme. Conform Constituţiei, dacă în termen de trei zile de la prezentarea acestora este depusă şi adoptată o moţiune de cenzură, Executivul este considerat demis. În caz contrar, proiectele devin lege. AUR a anunţat că va depune moţiuni de cenzură pentru patru dintre aceste proiecte, cu excepţia celui privind pensiile magistraţilor.