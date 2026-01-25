Petrolierul Grinch, confiscat în apropiere de Marsilia şi pus „la dispoziţia” justiţiei francize

Petrolierul Grinch, suspectat că ar aparţine flotei fantomă ruseşti şi escortat de Marina Franceză spre coasta de sud a Franţei, va fi predat autorităţilor judiciare, potrivit AFP.

Conform sursei citate, nava a fost ancorată în noaptea de sâmbătă spre duminică în Golful Fos, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Marsilia.

Petrolierul Grinch a fost interceptat joi dimineaţă în apele internaţionale ale Mării Alboran, între Spania şi Africa de Nord, „cu asistenţa mai multor aliaţi ai noştri”, inclusiv a Regatului Unit, a relatat AFP.

Prefectura maritimă specifică faptul că au fost instituite „zone de excludere nautică şi aeriană” în jurul ancorajului navei Grinch în terminalul petrolier al portului Marsilia-Fos, situat în Fos-sur-Mer, potrivit sursei citate.

Nava petrolier Grinch, lungă de 249 de metri, apare sub acest nume pe lista navelor din flota fantomă rusă sancţionată de Regatul Unit, dar sub numele Carl pe lista întocmită de Uniunea Europeană şi Statele Unite, a mai transmis AFP.