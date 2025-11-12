Piaţa asigurărilor a înregistrat o evoluţie pozitivă în prima jumătate a anului 2025

Piaţa asigurărilor din ţara noastră a înregistrat o evoluţie pozitivă în prima jumătate a anului 2025, conform comunicatului de presă remis redacţiei. Volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la 12,3 miliarde de lei, în creştere cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi reflectă dinamica puternică a asigurărilor de viaţă, precum şi rezilienţa segmentului auto. Societăţile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au consemnat o majorare a primelor brute subscrise de 10%, confirmând rolul lor esenţial în consolidarea pieţei

Asigurările generale au continuat să domine piaţa, reprezentând 79% din total, cu o creştere de 6%. În interiorul acestui segment, asigurările auto (RCA şi CASCO) au rămas principalele linii de business, cu un volum cumulat de 7 miliarde de lei. Doar RCA a atins 5,2 miliarde de lei, în creştere cu 10%, iar prima medie anualizată la nivel de piaţă a fost de circa 1.300 lei, cu 2% peste nivelul din 2024. Pe lângă acestea, asigurările de sănătate şi-au menţinut ritmul pozitiv, depăşind 680 milioane de lei.

Segmentul asigurărilor de viaţă a fost însă cel mai dinamic, avansând cu 21% şi devenind unul dintre motoarele principale ale pieţei. Creşterea a fost susţinută în special de produsele Unit-Linked, care au urcat cu 41% şi au ajuns să reprezinte o treime din subscrierile de viaţă, dar şi de poliţele tradiţionale, cu un plus de aproape 19%.

În primele şase luni ale anului, piaţa a plătit indemnizaţii brute totale de 5,8 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât în perioada similară din 2024. Asigurările generale au generat cea mai mare parte a acestor plăţi, cu o creştere de 20% şi o pondere dominantă a clasei RCA, care singură a reprezentat peste jumătate din totalul AG (55%). Rezultatul tehnic brut la nivelul pieţei a fost de 809 milioane de lei, cu o contribuţie importantă din partea CASCO.

Indicatorii de stabilitate confirmă robusteţea pieţei. La 30 iunie 2025, rata SCR era de 164%, mult peste pragul minim, chiar dacă uşor mai redusă faţă de anul trecut, pe fondul unei cerinţe de capital în creştere. Rezervele tehnice au ajuns la 24 miliarde de lei (+17%), iar investiţiile asigurătorilor au atins 34,6 miliarde de lei, orientate în principal către obligaţiuni guvernamentale. Profitul net al pieţei s-a ridicat la 866 milioane de lei, doar cu 3% sub recordul istoric consemnat în primul semestru din 2024, dar semnificativ peste valorile din anii precedenţi, conform sursei noastre.

Canalele de distribuţie au avut un rol esenţial, brokerii au intermediat 68% din primele brute subscrise. Gradul de intermediere a rămas foarte ridicat la asigurările generale (82%), în timp ce la asigurările de viaţă s-a situat la 13%.

Evoluţiile din primul semestru confirmă soliditatea şi stabilitatea pieţei, cu o creştere echilibrată şi o contribuţie însemnată din partea tuturor segmentelor majore. Motorul rămâne diversificarea, cu poliţele auto ce susţin baza pieţei şi asigurările de viaţă care aduc dinamism, iar perspectivele pentru a doua parte a anului 2025 indică menţinerea unei traiectorii de dezvoltare sustenabilă.