Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Piaţa asigurărilor a înregistrat o evoluţie pozitivă în prima jumătate a anului 2025

A.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 16:25

Piaţa asigurărilor a înregistrat o evoluţie pozitivă în prima jumătate a anului 2025

Piaţa asigurărilor din ţara noastră a înregistrat o evoluţie pozitivă în prima jumătate a anului 2025, conform comunicatului de presă remis redacţiei. Volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la 12,3 miliarde de lei, în creştere cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi reflectă dinamica puternică a asigurărilor de viaţă, precum şi rezilienţa segmentului auto. Societăţile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au consemnat o majorare a primelor brute subscrise de 10%, confirmând rolul lor esenţial în consolidarea pieţei

Asigurările generale au continuat să domine piaţa, reprezentând 79% din total, cu o creştere de 6%. În interiorul acestui segment, asigurările auto (RCA şi CASCO) au rămas principalele linii de business, cu un volum cumulat de 7 miliarde de lei. Doar RCA a atins 5,2 miliarde de lei, în creştere cu 10%, iar prima medie anualizată la nivel de piaţă a fost de circa 1.300 lei, cu 2% peste nivelul din 2024. Pe lângă acestea, asigurările de sănătate şi-au menţinut ritmul pozitiv, depăşind 680 milioane de lei.

Segmentul asigurărilor de viaţă a fost însă cel mai dinamic, avansând cu 21% şi devenind unul dintre motoarele principale ale pieţei. Creşterea a fost susţinută în special de produsele Unit-Linked, care au urcat cu 41% şi au ajuns să reprezinte o treime din subscrierile de viaţă, dar şi de poliţele tradiţionale, cu un plus de aproape 19%.

În primele şase luni ale anului, piaţa a plătit indemnizaţii brute totale de 5,8 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât în perioada similară din 2024. Asigurările generale au generat cea mai mare parte a acestor plăţi, cu o creştere de 20% şi o pondere dominantă a clasei RCA, care singură a reprezentat peste jumătate din totalul AG (55%). Rezultatul tehnic brut la nivelul pieţei a fost de 809 milioane de lei, cu o contribuţie importantă din partea CASCO.

Indicatorii de stabilitate confirmă robusteţea pieţei. La 30 iunie 2025, rata SCR era de 164%, mult peste pragul minim, chiar dacă uşor mai redusă faţă de anul trecut, pe fondul unei cerinţe de capital în creştere. Rezervele tehnice au ajuns la 24 miliarde de lei (+17%), iar investiţiile asigurătorilor au atins 34,6 miliarde de lei, orientate în principal către obligaţiuni guvernamentale. Profitul net al pieţei s-a ridicat la 866 milioane de lei, doar cu 3% sub recordul istoric consemnat în primul semestru din 2024, dar semnificativ peste valorile din anii precedenţi, conform sursei noastre.

Canalele de distribuţie au avut un rol esenţial, brokerii au intermediat 68% din primele brute subscrise. Gradul de intermediere a rămas foarte ridicat la asigurările generale (82%), în timp ce la asigurările de viaţă s-a situat la 13%.

Evoluţiile din primul semestru confirmă soliditatea şi stabilitatea pieţei, cu o creştere echilibrată şi o contribuţie însemnată din partea tuturor segmentelor majore. Motorul rămâne diversificarea, cu poliţele auto ce susţin baza pieţei şi asigurările de viaţă care aduc dinamism, iar perspectivele pentru a doua parte a anului 2025 indică menţinerea unei traiectorii de dezvoltare sustenabilă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb