Piaţa construcţiilor din România înregistrează un avans semnificativ

Volumul lucrărilor de construcţii din România a înregistrat o creştere de 11,7% în primele patru luni ale anului 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce avansul anual înregistrat în luna aprilie a atins pragul de 20,7%, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În contrast cu această dinamică generală, segmentul rezidenţial traversează o perioadă complexă, marcată de o scădere de aproximativ 20% a tranzacţiilor cu locuinţe la nivel naţional şi în Bucureşti în primele două luni ale anului curent, informează analizele companiei Colliers.

Acest context determină o concurenţă intensă pentru fiecare client şi o reorientare a beneficiarilor către platformele digitale, transmite sursa citată.

Mutarea deciziilor de cumpărare pe reţelele sociale generează riscuri majore din cauza ofertelor prezentate simplificat şi a lipsei de transparenţă contractuală, arată datele de specialitate.

România înregistra aproximativ 12,9 milioane de identităţi active pe platformele sociale la finalul anului 2025, o pondere echivalentă cu peste 68% din populaţie, conform estimărilor din piaţă.

Utilizatorii folosesc internetul ca prim loc de căutare pentru constructori şi modele de case, dar specialiştii avertizează asupra unor practici comerciale care pot crea confuzii majore legate de costurile finale, notează raportul.

Piaţa cunoaşte o schimbare profundă, iar mulţi oameni selectează în prezent constructorul pe baza materialelor vizuale promovate online, a afirmat Cosmin Răileanu, fondatorul Depozit Virtual, potrivit comunicatului de presă.

Digitalizarea aduce beneficii evidente, dar o casă reprezintă o investiţie pe termen lung şi necesită o analiză detaliată a elementelor incluse în ofertă, a precizat antreprenorul, transmite sursa menţionată.

Capcanele frecvente includ promovarea unor preţuri exprimate exclusiv în euro pe metru pătrat, tarife care acoperă deseori doar faza de execuţie „la roşu”, nu şi finisajele, instalaţiile sau fundaţia, informează analiza.

„Piaţa s-a schimbat foarte mult. Astăzi, mulţi oameni aleg constructorul după ce văd un videoclip pe TikTok, o postare pe Facebook sau un anunţ pe diverse site-uri de publicitate”, a declarat Cosmin Răileanu, fondatorul Depozit Virtual, conform comunicatului de presă.

Amestecarea costurilor pentru materiale şi manoperă într-o singură sumă globală lipseşte beneficiarul de controlul asupra propriei investiţii şi împiedică verificarea provenienţei materialelor, arată datele tehnice.

Solicitarea unor avansuri mari, de până la 30% din valoarea lucrării, fără o legătură directă cu documente clare, facturi sau etape de execuţie finalizate pe şantier, reprezintă o altă problemă identificată, transmite sursa citată.

De asemenea, imaginile sau randările atractive din mediul digital nu înlocuiesc proiectul tehnic adaptat terenului şi nici autorizaţia de construire, notează documentul.

Conflictele de pe şantier nu apar de obicei din cauza calităţii materialelor folosite, ci din cauza lipsei de transparenţă din ofertele iniţiale, a afirmat Cosmin Răileanu, potrivit analizei.

Beneficiarii trebuie să verifice existenţa unui proiect complet, separarea clară a costurilor şi capacitatea firmei de a emite facturi justificative pentru fiecare sumă solicitată, a precizat managerul, transmite sursa menţionată.

„Materialele şi manopera sunt două componente complet diferite şi trebuie tratate separat. Materialele trebuie cumpărate pe bază de ofertă şi factură, iar manopera trebuie plătită etapizat, pe măsura lucrărilor executate”, a explicat fondatorul Depozit Virtual, conform raportului.