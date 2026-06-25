Piaţa fondurilor de investiţii a atras peste 33.000 de noi investitori în luna mai, iar activele totale au atins 73,4 miliarde de lei

Bucureşti, 24 iunie 2026. Industria de asset management din România a atras, în luna mai, peste 33.000 de noi investitori, numărul total al celor care au ales să investească în fonduri de investiţii ajungând astfel la recordul de 1.376.325 de persoane, arată datele centralizate de Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Potrivit AAF, în luna mai a acestui an, activele nete ale celor 290 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au crescut cu 6%, atingând valoarea de 73,4 miliarde de lei (14 miliarde EUR). De la începutul anului 2026, piaţa totală a consemnat un avans de 17,2%, pe fondul unor intrări nete care doar în luna mai au totalizat 783 de milioane de lei (150 de milioane EUR).

„Creşterea din luna mai, marcată de atragerea a peste 33.000 de noi investitori într-o singură lună, se înscrie în trendul ascendent pe care industria locală de asset management îl urmează în ultimii ani, ceea ce confirmă încă o dată faptul că românii privesc fondurile de investiţii ca pe un mecanism de încredere şi pe termen lung pentru administrarea economiilor. Asistăm la o maturizare accelerată a comportamentului financiar, în contextul în care investitorii nu doar că vin în număr tot mai mare, dar îşi îndreaptă atenţia către produse diversificate, profitând de randamentele oferite de piaţa de capital. Acestă dinamică demonstrează că eforturile industriei de extindere a educaţiei financiare şi performanţele solide ale administratorilor de fonduri transformă piaţa de asset management într-un pilon esenţial al economisirii moderne în România”, a declarat Horia Gustă, preşedintele AAF.

La nivelul fondurilor deschise locale, activele nete au crescut în mai cu 5,5%, ajungând la 42,85 miliarde de lei (8,2 miliarde EUR), creşterea de la începutul anului depăşind 17%. Aceste fonduri au avut subscrieri nete de 753,1 milioane de lei, preferinţele investitorilor fiind dominate de fondurile de acţiuni, cu intrări nete de 559,8 milioane de lei, fondurile multi-active (diversificate),cu subscrieri nete de 161,4 milioane de lei şi fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix, cu intrări de 35,2 milioane de lei.

Pe segmentul fondurilor deschise străine distribuite în România s-a înregistrat o creştere a activelor de 15,1%, până la 3,7 miliarde de lei (0,7 miliarde EUR). De la începutul anului 2026, această categorie a consemnat o creştere a activelor de 40,5%, pe fondul unor intrări nete de 28 de milioane de lei în luna mai.

Cele mai performante 5 fonduri deschise locale au înregistrat în ultimele 12 luni randamente anuale nete cuprinse între 69% şi 73,4%. Pe un orizont de 36 de luni, performanţele primelor 5 fonduri au generat randamente totale cuprinse între 152,1% şi 170,4% (faţă de luna mai 2023).

Mai multe date despre evoluţia fondurilor de investiţii din România în luna mai găsiţi în raportul ataşat.