PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,66%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,66%, de la 5,67% în sesiunea anterioară.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a coborât la 5,37%, de la 5,38%.

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,06%, de la 6,10%.

Indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,17%, de la 6,23%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al treilea trimestru din 2025, este de 5,58%.