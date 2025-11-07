PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,72%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a scăzut la 5,72%, de la 5,73% în ziua anterioară.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a scăzut la 5,43%, de la 5,44%.

Indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 6,30%, de la 6,32%. Indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,44%, de la 6,46%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al doilea trimestru din 2025, este de 6,06%.