PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,77%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) a scăzut la 5,77%, de la 5,80%.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a scăzut la 5,48%, de la 5,50%.

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,58%, de la 6,57%.

Indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 6,72%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al patrulea trimestru din 2024, este de 5,55%.