PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a scăzut la 5,80%

BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) a scăzut la 5,80%, de la 5,81%.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a scăzut la 5,50%, de la 5,52%.

Indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 6,57%, de la 6,60%.

Indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,72%, de la 6,73%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al patrulea trimestru din 2024, este de 5,55%.