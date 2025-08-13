Piaţa terenurilor îşi revine în 2025 pe fondul interesului crescut pentru retail şi rezidenţial

Piaţa terenurilor din România a devenit mai activă în prima jumătate a acestui an, după un 2024 marcat de incertitudini politice şi cerere scăzută, arată cel mai recent raport Colliers. Valoarea estimată a tranzacţiilor pentru proiecte imobiliare comerciale (excluzând segmentul industrial) s-a apropiat de 200 de milioane de euro, nivel sub cel din perioada similară din 2024, dar cu perspective mai bune pentru a doua parte a anului şi pentru 2026.

Potrivit Colliers, retailul şi rezidenţialul rămân cele mai dinamice segmente. În retail, interesul este susţinut atât de dezvoltatori activi pe piaţă, cât şi de noi investitori, cu cele mai multe tranzacţii în oraşele mici şi medii, unde valorile sunt moderate. În rezidenţial, cererea este concentrată în marile oraşe şi în Bucureşti, unde investitorii vizează proiecte bine localizate, inclusiv ansambluri cu densitate redusă în nordul Capitalei.

„Vedem cumpărători noi, semn că piaţa confirmă potenţialul pe termen mediu şi lung, se diversifică şi se maturizează. În rezidenţial, sunt dezvoltatori care îşi extind portofoliile fără a fi descurajaţi de încetinirea temporară a pieţei sau de schimbările fiscale”, a declarat Sînziana Oprea, Director Land Agency la Colliers România.

Interesul pentru terenuri de birouri rămâne redus, multe dintre acestea fiind reorientate spre locuinţe colective sau spaţii de cazare pentru studenţi. În schimb, segmentul industrial câştigă teren, cu cerere concentrată în apropierea marilor oraşe şi a proiectelor de infrastructură, pe fondul relocării lanţurilor de aprovizionare şi al investiţiilor logistice şi de producţie.

Colliers anticipează că activitatea din piaţa terenurilor va rămâne susţinută, în contextul în care proiectele concepute acum ar urma să fie livrate în 2027-2028, perioadă pentru care se estimează o revenire economică.