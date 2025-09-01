PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0722 lei

Euro a crescut, vineri, cu 0,50 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0722 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 13:00, un euro era tranzacţionat la 1,1667 dolari, în depreciere cu 0,14% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16826 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1656 şi un maxim de 1,1690.

Dolarul american a scăzut cu 0,52 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3443 lei, faţă de 4,3495 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,97 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4228 lei, faţă de 5,4325 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 476,0494 lei, în apreciere cu 0,6094 lei comparativ cu 475,4400 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.