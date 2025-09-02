PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0725 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,03 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0725 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1715 dolari, în apreciere cu 0,25% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16923 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1683 şi un maxim de 1,1736.

Dolarul american a scăzut cu 1,72 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3271 lei, faţă de 4,3443 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,87 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4141 lei, faţă de 5,4228 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 482,6091 lei, în apreciere cu 6,5597 lei comparativ cu 476,0494 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.