PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0903 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,37 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0903 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 17:00, un euro era tranzacţionat la 1,675 dolari, în apreciere cu 0,33% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1633 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,6220 şi un maxim de 1,1699.

Dolarul american a scăzut cu 1,38 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3564 lei, faţă de 4,3702 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,06 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4650 lei, faţă de 5,4644 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 643,8925 lei, în apreciere cu 15,469 lei comparativ cu 627,8925 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.