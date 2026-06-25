PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,2461 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,2461 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1341 dolari, în depreciere cu 0,37% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1346 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1337 şi un maxim de 1,1385 dolari.

Dolarul american s-a apreciat cu 2,46 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,6227 lei, faţă de 4,5981 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 1,64 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6936 lei, faţă de 5,6772 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 604,7157, în depreciere cu 3,9681 lei, comparativ cu 608,6838 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.