PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0578 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,33 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0578 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:45, un euro era tranzacţionat la 1,1654 dolari, în apreciere cu 0,02% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16508 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1624 şi un maxim de 1,1662.

Dolarul american a scăzut cu 0,75 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3387 lei, faţă de 4,3462 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,54 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3890 lei, faţă de 5,3836 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 466,1103 lei, în apreciere cu 1,3344 lei comparativ cu 464,7759 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.