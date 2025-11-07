PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0845 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,06 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0845 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:00, un euro era tranzacţionat la 1,1515 dolari, în apreciere cu 0,20% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,4921 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1486 şi un maxim de 1,1524.

Dolarul american a scăzut cu 1,25 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4165 lei, faţă de 4,4290 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,42 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4566 lei, faţă de 5,4608 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 568,9630 lei, în apreciere cu 3,9514 lei comparativ cu 565,0116 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.