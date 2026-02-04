PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0950 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,09 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0950 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 17:45, un euro era tranzacţionat la 1,1807 dolari, în apreciere cu 0,18% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1789 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1781 şi un maxim de 1,825.

Dolarul american a crescut cu 2,57 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3215 lei, faţă de 4,2958 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,38 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5510 lei, faţă de 5,5372 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 683,2483 lei, în apreciere cu 38,3401 lei comparativ cu 644,9082 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.