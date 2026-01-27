Pîslaru, discuţii cu BERD despre investiţii în energie şi infrastructură

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a avut marţi o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), concentrată pe consolidarea cooperării pentru susţinerea investiţiilor private şi diversificarea surselor de finanţare în România. Discuţiile au vizat noi oportunităţi de investiţii în infrastructură, cu un accent special pe sectorul energetic, inclusiv proiecte de stocare a energiei, conform News.ro.

Discuţiile au vizat noi oportunităţi de investiţii în infrastructură, cu un accent special pe sectorul energetic, inclusiv proiecte de stocare a energiei, baterii şi dezvoltarea capacităţilor necesare pentru susţinerea obiectivului României de a deveni hub energetic regional al Uniunii Europene, inclusiv prin energia nucleară, se arată în comunicatul ministerului, potrivit News.ro.

Un punct important al dialogului l-au constituit Programul InvestEU, rolul fondurilor de private equity, serviciile de consultanţă ale BERD, precum şi modalităţile prin care antreprenorii români pot identifica finanţarea adecvată şi know-how-ul necesar pentru dezvoltare, potrivit News.ro.

"De asemenea, au fost analizate soluţii de finanţare pentru agricultură prin intermediari financiari, programe dedicate antreprenoriatului feminin, precum şi necesitatea extinderii şi scalării programelor existente pentru a răspunde nevoilor unui număr mai mare de companii aflate în faza de creştere", precizează instituţia, subliniază News.ro.

Parteneriatul cu BERD rămâne esenţial pentru stimularea investiţiilor, creşterea competitivităţii economiei româneşti şi transformarea oportunităţilor europene în proiecte concrete pentru mediul privat, conform News.ro.