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Pîslaru: relocarea persoanelor vulnerabile a început; ministerul semnalase încă din 2016 lipsa de licenţiere a activităţii

L.B.
Politică / 30 iunie, 18:34

Pîslaru: relocarea persoanelor vulnerabile a început; ministerul semnalase încă din 2016 lipsa de licenţiere a activităţii

Dragoş Pîslaru, a publicat marţi un mesaj pe Facebook în care prezintă măsurile luate de minister în urma percheziţiilor DIICOT din Bihor, privind reţeaua de azile ilegale care exploata persoane vulnerabile, conform postării oficiale a ministerului.

Pîslaru a anunţat că a fost demarat de urgenţă transferul persoanelor vulnerabile către centre autorizate, mulţumind colegilor de pe teren pentru intervenţia promptă, şi că s-a asigurat supraveghere medicală şi asistenţă permanentă pentru toate persoanele identificate, fiind efectuat un triaj pentru a stabili opţiunile de ajutor, potrivit aceluiaşi mesaj. El a precizat că nu este rolul său să comenteze decizia DIICOT, ancheta fiind derulată de mai multe luni, iar vinovăţia urmând să fie stabilită în instanţă, nu pe reţelele sociale, conform postării citate.

Ministrul a subliniat că nimeni nu poate lua în îngrijire personal sute de bătrâni vulnerabili, chiar dacă are bune intenţii, în condiţiile în care statul nu avea capacitatea necesară de a se ocupa cum trebuie, potrivit aceluiaşi mesaj. El a precizat că Ministerul Muncii semnalase încă din trecut faptul că activitatea de îngrijire a persoanelor vulnerabile trebuie desfăşurată numai în condiţiile legii, cu acreditare şi servicii sociale licenţiate, conform postării citate. Pîslaru a relatat că, din poziţia de ministru al Muncii în 2016, ceruse ca persoana în cauză să fie sprijinită pentru a intra în legalitate prin licenţierea activităţii, dar acest lucru a fost refuzat cu obstinaţie, pe motiv că activitatea era desfăşurată ca persoană fizică, potrivit aceleiaşi surse.

El a precizat că, în 2025, ca urmare a unei situaţii apărute cu şapte persoane vulnerabile în Mehedinţi, ministrul Sănătăţii a sesizat DIICOT, iar ulterior, în urma verificărilor Corpului de control al Ministerului Muncii, a fost sesizat şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, conform postării citate. Pîslaru a conchis că dincolo de anchetă, ministerul are o datorie instituţională de a închide breşele legislative care au permis ca o astfel de situaţie să persiste ani de zile într-o zonă gri, iar prioritatea actuală este siguranţa persoanelor vulnerabile aflate acolo, relocarea lor în condiţii adecvate şi sprijinirea autorităţilor competente, potrivit aceleiaşi surse.

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