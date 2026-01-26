Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Planurile de invesţii ale miliardarilor în 2026

A.V.
26 ianuarie

Planurile de invesţii ale miliardarilor în 2026

Apetitul pentru risc se menţine solid Expuneri în creştere la fonduri de capital privat, acţiuni listate şi fonduri speculative

Miliardarii intră în 2026 cu încredere, potrivit unui sondaj al UBS, care arată că, în pofida tensiunilor geopolitice continue, a inflaţiei stagnante din unele regiuni şi a creşterii globale inegale, cei mai bogaţi investitori ai lumii nu se retrag pe margine.

Sondajul, preluat de visualcapitalist.com, evidenţiază modul în care miliardarii se aşteaptă să îşi ajusteze portofoliile în 2026, respectiv la ce clase de active intenţionează să îşi mărească, să îşi menţină sau să îşi reducă expunerea.

Pieţele private rămân pariul de bază

Capitalul privat se remarcă drept clasa de active preferată a miliardarilor anul acesta, conform sursei citate. Aproape jumătate dintre miliardari (49%) intenţionează să îşi mărească expunerea la investiţii directe de capital privat, în timp ce alţi 37% se aşteaptă să îşi mărească alocările prin intermediul fondurilor de capital privat. Datoria privată câştigă teren, la rândul său, o treime dintre respondenţi intenţionând să îşi mărească expunerea pe aceasta. Ratele dobânzilor mai mari au făcut creditul privat mai atractiv, oferind oportunităţi de randament alături de condiţii de creditare mai stricte în sistemul bancar tradiţional.

Acţiunile şi fondurile speculative semnalează un apetit continuu pentru risc

Acţiunile listate rămân esenţiale pentru portofoliile miliardarilor. Peste 40% intenţionează să îşi mărească expunerea atât la acţiunile pieţelor dezvoltate, cât şi la cele emergente, în timp ce marea majoritate se aşteaptă să îşi menţină cel puţin alocările actuale. Foarte puţini dintre cei intervievaţi de UBS intenţionează să îşi reducă expunerea la acţiunile pieţelor emergente, ceea ce sugerează optimism în ceea ce priveşte creşterea pe termen lung în economiile în curs de dezvoltare.

Fondurile speculative sunt un alt beneficiar-cheie al acestei mentalităţi axate pe risc, notează sursa citată. Cu o proporţie de 43% care intenţionează să îşi mărească expunerea, miliardarii par să aprecieze fondurile speculative pentru flexibilitatea lor, beneficiile diversificării şi capacitatea de a naviga pe pieţele volatile sau laterale.

Clasele de active mai defensive înregistrează mai puţine schimbări dramatice. Majoritatea miliardarilor intenţionează să îşi menţină în mare parte neschimbate alocările către infrastructură, imobiliare, aur şi produse cu venit fix. De asemenea, se aşteaptă ca nivelurile de numerar să rămână stabile, doar 19% planificând să îşi mărească expunerea.

Mărfurile, arta şi antichităţile atrag cel mai puţin entuziasm pentru o expunere sporită, conchide sursa citată.

Musk, în fruntea clasamentului bogaţilor lumii

Clasamentul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume în 2026 îl plasează pe Elon Musk, CEO Tesla, pe prima poziţie, cu o avere de 714,2 miliarde de dolari. Musk este prima persoană din istorie care a depăşit pragul de 700 de miliarde de dolari. Din 2020, averea lui Musk a crescut într-un ritm exploziv, de aproape 30 de ori. Printre cele mai mari surse de avere ale lui Musk se numără participaţia sa de 366 de miliarde de dolari la SpaceX (companie dedicată realizării de vehicule pentru transport în spaţiul cosmic), care este evaluată în prezent la 800 de miliarde de dolari. În 2026, evaluarea acesteia ar putea ajunge la 1,5 trilioane de dolari într-o potenţială mega-ofertă publică iniţială (IPO). Cofondatorul Google, Larry Page, ocupă locul al doilea, cu o avere netă de 257,7 miliarde de dolari. În 2025, acţiunile Alphabet, compania care deţine Google, au crescut cu 63%, sporind semnificativ averea lui Page.

Poziţia a treia este deţinută de Jeff Bezos, cu 251,4 miliarde de dolari, iar pe locul al patrulea se află Larry Ellison, fondatorul şi conducătorul companiei de tehnologie Oracle, cu 242,6 miliarde de dolari. Pe locurile 5-7 îi observăm pe Sergey Brin, cofondator al companiei Google, cu 237,8 miliarde de dolari; Mark Zuckerberg, cofondatorul şi preşedintele reţelei Facebook (Meta), cu 226,5 miliarde de dolari; respectiv Bernard Arnault, preşedintele consiliului de administraţie al conglomeratului francez de lux LVMH, şi familia, cu 193,9 miliarde de dolari. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, are o avere de 162,5 miliarde de dolari, clasându-se pe locul opt la nivel global. În ultimii şapte ani, acţiunile Nvidia au urcat vertiginos, cu peste 4.200%, ceea ce a făcut ca Huang să înregistreze cea mai rapidă creştere a averii dintre primii 20 de miliardari.

Locul al nouălea îi aparţine lui Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, cu o avere de 147,5 miliarde de dolari, iar al zecelea - lui Amancio Ortega, preşedinte-fondator al grupului Inditex (deţinătorul Zara), cu 147 de miliarde de dolari.

Averea deţinută de primii 20 de miliardari ai lumii - de aproximativ 3,8 trilioane de dolari - este mai mare decât PIB-ul majorităţii ţărilor de pe Pământ.

