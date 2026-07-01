Platforma europeană eYou depăşeşte pragul de 100.000 de utilizatori

Platforma de social media eYou acumulează peste 100.000 de utilizatori la opt săptămâni de la lansarea oficială, pe fondul unei creşteri exclusiv organice, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Proiectul european are la bază combaterea dezinformării şi un parteneriat pentru fluxuri de ştiri cu reţeaua internaţională AFP, arată documentul.

Cele mai mari comunităţi din cadrul reţelei se află în România, Germania, Regatul Unit şi Franţa, informează sursa citată.

„Faptul că am ajuns la 100.000 de utilizatori în doar opt săptămâni, înainte chiar de lansarea funcţiei video, demonstrează că oamenii caută o experienţă diferită de social media”, afirmă Gregoire Vigroux, cofondator al platformei, conform sursei menţionate.

Publicul accesează aplicaţia de 7,7 ori pe zi şi petrece în medie 45 de minute în interiorul reţelei, în timp ce rata de retenţie indică un nivel de 43%, transmite textul. Echipa de dezvoltare are în componenţă patru persoane, notează sursa citată.

„Ne-am dorit să construim un flux video pe care utilizatorii îl controlează, nu unul care îi controlează pe ei”, declară Jasseem Allybokus, director general şi cofondator, potrivit documentului.

Startup-ul lansează o nouă funcţie video cu verificare prin inteligenţă artificială şi pregăteşte atingerea unui obiectiv de un milion de utilizatori în următoarele 12 luni. Compania finalizează o rundă de finanţare de tip seed în valoare de 1,3 milioane de euro pentru accelerarea extinderii în Europa, transmite aceeaşi sursă.