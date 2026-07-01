PNL: Decizia Tribunalului Bucureşti nu influenţează conducerea partidului

Partidul Naţional Liberal a luat act de decizia pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti, în urma solicitărilor depuse de unii contestatari, şi precizează că hotărârea judecătorească nu influenţează în mod direct partidul, deoarece suspendă doar anumite hotărâri, conform unui comunicat oficial al PNL. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026 îşi exercită pe deplin atribuţiile, iar hotărârile Congresului şi ale noilor organisme de conducere sunt în vigoare şi trebuie respectate de membri, potrivit sursei.
PNL subliniază că suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel că hotărârea pronunţată astăzi nu poate afecta hotărârile adoptate de Congres, conform comunicatului. Partidul observă că „bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiţie şi atrage atenţia că, la data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congres, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice, o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit sursei.
PNL va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti, conform comunicatului. De asemenea, partidul va solicita recuzarea judecătoarei M.L. în dosarul având termen la 8 iulie 2026, deoarece aceasta a fost detaşată în Ministerul Justiţiei pe toată durata mandatului Alinei Gorghiu, reclamantă în dosar, potrivit sursei. PNL reafirmă că un partid politic este condus de deciziile majorităţii, iar minoritatea se supune majorităţii, iar partidul va depune la tribunal lista noii conduceri şi modificările aduse Statutului, urmând toţi paşii legali, conform comunicatului. Avocaţii vor exercita toate căile de atac prevăzute de lege, reiterând adeziunea la valorile democratice şi la principiul separaţiei puterilor, potrivit PNL.
Opinia Cititorului ( 8 )
1. un lucru bun din toata tevatura asta
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 20:16)
se impune din ce mai clar introducerea curtii cu juarati,nu se mai poate ca acesti securisti sa continue sa mai judece ,ajunge.
1.1. 60% sunt interimari (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 20:25)
60% din presedintii de instante sunt interimari, clar ca lumina zilei , pentru ca sunt unelte,folositi ,schimba completurile de judecata, ajunge este peste poate.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 22:10)
au suficienți bani sa cumpere pe oricine. și vor cere suspendarea membrilor drepți au juriului ca au scris pe Facebook acum sece ani "fără penali în funcții publice".
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 21:14)
Un partid aflat la putere care se consideră mai presus de lege este caracteristic unui regim autoritar sau totalitar.
Acesta funcționează adesea prin dictatură, stat captiv sau regim iliberal, unde linia dintre partidul de guvernământ și instituțiile statului se dizolvă.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 21:44)
Daca si noi avem justitie..
Azilele groazei din curtea lui Firea si Pandele , unde batrani cu pensii si proprietati erau sechestrati si infometati ca la Auschwitz sa moara cat mai repede sa li se vanda ce au, proprietarii interlopi si predatori de batrani singuri au patit ceva, nu cred, dar la Bolojan in judet au gasit "azilele groazei" cu oamenii strazii tinuti in conditii decente umane,homlesi luati de pe strada, pusi in case, patronul e deja la parnaie cu toata familia lui desi era un facator de bine. Asta- i justitie?
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 21:54)
o sa vezi azilul lui bolostalin intreaga tara.
aidoma rusiei lui potin sau coreei de nord.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 22:01)
bolostalin cel greu de ucis, acest guvern care este in afara legii
si dragnea cu psd s-a pus cu justitia si n-a reusit
credeti ca o gasca de ardeleni escroci si hoti condusi de un bolojeanus vor reusi?
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 22:08)
asaaa, după metoda patentată. recuzam judecători ca ne put, o întindem 10 ani și totul va fi bine. poate sunam la Lia, ca ea rezolva pe toată lumea și nu mai e nevoie de cineva cu accese de dreptate. asta dacă vă inchipuiati ca metodele prin care șmecherii scapă de justiție sunt necunoscute partidelor. Alina Gheorghiu a fost ministrul justiției secolul trecut, ce problema are? Distrugem credibilitatea justiției? Cine sunt ăștia și ce scop au, pentru ca toate mijloacele sunt disponibile!