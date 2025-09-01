PNL evocă posibilitatea ieşirii de la guvernare după tensiunile din coaliţie privind tăierile din administraţia locală

PNL a transmis, pe pagina oficială de Facebook, că viitorul coaliţiei este „incert”, subliniind că liberalii vor face parte doar dintr-un guvern capabil „să ţină ţara pe linia de plutire şi să o relanseze economic”. Mesajul vine la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a ameninţat că îşi dă demisia, nemulţumit de amânarea pachetului de reduceri de posturi din administraţia locală, la solicitarea PSD.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte al PNL, a precizat că reducerea efectivă ar trebui să fie de 10%, nu de 25% sau 45%, aşa cum s-a vehiculat în presă, argumentând că multe primării funcţionează deja sub plafonul maxim de posturi prevăzut de lege. „Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simţ”, au transmis liberalii.

În timp ce PNL şi USR insistă pentru tăieri de până la 40% din administraţia locală, PSD a cerut noi calcule şi evaluări, susţinând că reducerea de 25% convenită iniţial nu ar avea impact real, întrucât multe posturi nu sunt ocupate.

În şedinţa de duminică, Bolojan le-a spus colegilor de coaliţie că, dacă nu se ajunge la o soluţie pentru diminuarea aparatului bugetar, „trebuie să caute alt premier”, potrivit surselor citate de mass-media.