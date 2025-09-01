PNL evocă posibilitatea ieşirii de la guvernare după tensiunile din coaliţie privind tăierile din administraţia locală

PNL a transmis, pe pagina oficială de Facebook, că viitorul coaliţiei este „incert”, subliniind că liberalii vor face parte doar dintr-un guvern capabil „să ţină ţara pe linia de plutire şi să o relanseze economic”. Mesajul vine la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a ameninţat că îşi dă demisia, nemulţumit de amânarea pachetului de reduceri de posturi din administraţia locală, la solicitarea PSD.
Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte al PNL, a precizat că reducerea efectivă ar trebui să fie de 10%, nu de 25% sau 45%, aşa cum s-a vehiculat în presă, argumentând că multe primării funcţionează deja sub plafonul maxim de posturi prevăzut de lege. „Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simţ”, au transmis liberalii.
În timp ce PNL şi USR insistă pentru tăieri de până la 40% din administraţia locală, PSD a cerut noi calcule şi evaluări, susţinând că reducerea de 25% convenită iniţial nu ar avea impact real, întrucât multe posturi nu sunt ocupate.
În şedinţa de duminică, Bolojan le-a spus colegilor de coaliţie că, dacă nu se ajunge la o soluţie pentru diminuarea aparatului bugetar, „trebuie să caute alt premier”, potrivit surselor citate de mass-media.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 11:55)
10% e nimic frectie la picior de lemn, intre timp noua ni se dubleaza impozitele pe proprietate,
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 12:21)
Cum să tai de la administrația locală?
Păi să dea primării banii înapoi pt angajări?
Etc, etc....
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 12:28)
Romanii,la cat sunt de p_osti nu merita decât "intelepciunea ruseasca"
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 12:54)
Din 1990 pana in prezent, a aparut calculatorul, au aparut programe, s-au invetstit bani in digitalizare, si in primarii cu orase de 50 000 locuitori sunt tot atatea sute de angajati ca si in 1990.
Acum se fac licitatii pentru orice, dar ce fac cu 400 de angajati in orase medii cu 50 000 locutori?
Stai cu 400 angajati de parca ei fac salubritate, proiecte, merg pe teren :))))