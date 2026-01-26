PNL votează continuarea dialogului pentru pachetul de relansare economică

Premierul Ilie Bolojan a informat, luni, conducerea PNL că, în zilele următoare, coaliţia va decide modalitatea de adoptare a pachetului de relansare economică. PNL susţine ferm adoptarea acestui pachet şi a avansat o serie de propuneri menite să crească impactul măsurilor, conform News.ro.

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a votat, luni, în cadrul şedinţei, pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică, potrivit unui comunicat al formaţiunii. „PNL susţine ferm adoptarea acestui pachet, considerat esenţial pentru dezvoltarea economică a României, şi a înaintat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor”, se precizează în comunicat, potrivit News.ro.

PNL menţionează că propunerile sale urmăresc două obiective strategice: echilibrarea balanţei comerciale prin măsuri dedicate creşterii exporturilor de produse româneşti şi sporirea valorii adăugate a producţiei interne, astfel încât economia României să devină mai competitivă şi să atragă mai multe investiţii, a relatat News.ro.

Liberalii anunţă că, în cadrul şedinţei, premierul i-a informat pe membrii conducerii partidului că, în zilele următoare, coaliţia va decide modalitatea de adoptare a pachetului de relansare economică. De asemenea, Biroul Politic Naţional al PNL a decis ca funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei PNL Constanţa să fie preluată de Florin Mitroi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, conform News.ro.