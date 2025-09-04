PNRR, resetat radical: 100 de jaloane şterse, miliarde direcţionate spre autostrăzi şi spitale

English Version

Guvernul a propus oficialilor de la Bruxelles eliminarea a peste 100 de ţinte şi jaloane din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi prioritizarea finanţării pentru mai multe proiecte de infrastuctură de transport rutier şi feroviar şi a proiectelor privind realizarea unor spitale, a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Oficialul a precizat că propunerea guvernului Bolojan urmează să fie aprobată de ECOFIN în şedinţa din 10 octombrie, şedinţă ce iniţial fusese programată pentru ultima parte a lunii viitoare.

Dragoşi Pîslaru a declarat: "Proiectele care vor fi scoase din PNRR vor fi finanţate din alte surse. Mă refer la proiectele al căror stadiu de realizare este situat între 1 şi 30%, care ar urma să fie finanţate din Fondul de Coeziune pe cadrul financiar european multianual 2021-2027, dar şi aici vor fi prioritizate cele privind infrastructura de transport şi infrastructura din sănătate. Proiectele care nu au fost demarate, se află în stadiu de 0%, deşi a fost semnat contractul de finanţare, nu vor mai fi făcute. Am avut o întâlnire zilele trecute la Bruxelles cu Raffale Fitto, comisarul european pentru politica regională, care mi-a transmis că este de acord cu flexibilitatea privind anumite reajustări şi realocări pentru proiectele ce vor fără finanţarea pe care iniţial o aveau asigurată prin PNRR. Vorbim despre proiecte strategice care au fost incluse în PNRR şi care vor avea finanţare din Fondul de Coeziune. Suntem în proces de reaşezare a PNRR cu Comisia Europeană şi, deoarece infrastructura de transport rutier şi feroviar şi spitalele sunt elemente critice, există motive suficient pentru alocarea unei finanţări europene în scopul finalizării unor proiecte-cheie. În acelaşi timp, vom accelera şi monitoriza investiţiile ce vor fi realizate din PNRR, unde ne dorim şi o simplificare masivă a ţintelor şi jaloanelor. Toate aceste lucruri au ca scop primirea pe PNRR şi pe Fondul de Coeziune a 15-17 miliarde euro până la 31 decembrie 2026, sume ce ar urma să fie trimise de Bruxelles după aprobarea de către ECOFIN în şedinţa din 10 octombrie a versiunii oficiale a PNRR pentru ultimul an de implementare”.

• Funcţionarii MIPE, excursie pe Coasta de Azur pe fonduri europene

În cadrul conferinţei de presă, ministrul Dragoş Pîslaru a declarat că nu mai tolerează risipirea fondurilor europene alocate României, oferind în acest sens un exemplu negativ chiar din interiorul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Şeful MIPE a afirma că a declanşat procedura pentru demiterea unui director şi pentru anchetarea de Comisia de Disciplină a mai multor angajaţi, care urmau să plece în deplasări externe - motivate drept traininguri - la Nisa (pe Coasta de Azur, în Franţa) şi Larnaca (în Cipru) pe fonduri europene.

Dragoş Pîslaru a precizat că respectivele excursii, denumite traininguri, au fost organizate de Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov şi prevedea deplasarea în total a 30 de persoane ce urmau a fi cazate în Nisa şi Larnaca în hoteluri de 4-5 stele.

Ministrul Pîslaru a precizat: „Am avut o circulare internă în minister pe subiectul acesta, şi am comunicat explicit că nimeni nu pleacă pe banii statului. Am aflat în cursul zilei de vineri când, într-adevăr, s-au anulat cele două deplasări. E bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director şi-a dat singur concediu şi-a aprobat concediul şi pentru alţi colegi care figurau pe lista de participanţi la acest training, alţii au cerut să participe în telemuncă, astfel încât am verificat cu compania de transport şi un număr de şapte participanţi la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care au fost recumpărate deja. De aceea, astăzi am dispus demiterea directorului respectiv. În acest moment o să afle domnul director că atunci când se întoarce de la Nisa se va întoarce fără să mai fie director. Mai mult decât atât am cerut sesizări disciplinare pentru toţi colegii care au plecat în această excursie pe bani publici”.

Potrivit şefului MIPE, cheltuielile pentru cele două deplasări se ridicau la 535.000 lei, cheltuială ce urma să fie suportată din alocările pe care le primim pentru asistenţă tehnică în vederea implementării proiectelor finanţate pe Fondul Social European Plus (FSE+). Dragoş Pîslaru a declarat ieri că nu va mai permite ca fondurile europene să fie cheltuite pe lucruri inutile, ci doar în folosul cetăţenilor fiind vorba de bani de la bugetul Uniunii Europene, buget constituit din contribuţiile statelor membre, contribuţii ce vin din bugetele de stat, adică din taxele şi impozitele oamenilor.