Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

POLITEHNICA Bucureşti organizează MaterialFEST 2025

A.B.
Miscellanea / 7 noiembrie, 17:41

POLITEHNICA Bucureşti organizează MaterialFEST 2025

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti organizează, în perioada 13-14 noiembrie 2025, evenimentul MaterialFEST, dedicat inovaţiei şi aplicabilităţii ingineriei materialelor în economie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Manifestarea, organizată de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, reuneşte zeci de companii, cercetători, cadre universitare şi studenţi, oferind o platformă interactivă care ilustrează rolul esenţial al ştiinţei materialelor în domenii precum industria auto, aerospaţială, IT, robotică, construcţii, medicină, apărare şi artă industrială.

Ediţia din acest an pune accent pe aplicaţiile concrete ale materialelor în apărare, mobilitate, protecţia personalului şi autonomie energetică. Printre expozanţi se numără Stimpex, care va prezenta o autospecială militară de telecomunicaţii şi echipamente de protecţie balistică, şi Nutechnologies, care va aduce echipamente de printare 3D pe metale în valoare de peste un milion de euro, evidenţiind rolul fabricaţiei aditive în producţia de implanturi medicale şi proteze personalizate. Admasys va demonstra tehnologii de fabricaţie avansată, iar Comoti - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare va expune o dronă de mici dimensiuni şi piese printate 3D, cu aplicaţii în industria aerospaţială şi energetică.

De asemenea, Holcim va prezenta materiale inovatoare pentru construcţii sustenabile, iar în zona expoziţională vor fi organizate demonstraţii live de forjare realizate de Coman IronWorks, precum şi expoziţii semnate de Monetăria Statului şi Metal Art Techniques, care explorează intersecţia dintre inginerie şi artă metalurgică.

Un moment important al evenimentului va fi inaugurarea Laboratorului de Procesare a Aliajelor Uşoare, sponsorizat de ALRO, un spaţiu modern destinat cercetării aplicate şi formării studenţilor. În a doua zi a evenimentului, va avea loc concursul „Eco Ingenio - Inovaţie şi sustenabilitate în protecţia mediului”, dedicat elevilor de liceu, care vor prezenta eco-machete cu soluţii pentru reducerea amprentei ecologice.

Prin MaterialFEST 2025, POLITEHNICA Bucureşti îşi propune să creeze un dialog între mediul academic şi cel industrial, promovând colaborarea pentru dezvoltarea de soluţii tehnologice sustenabile.

Cu o tradiţie de peste două secole, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti rămâne un pilon central al inovaţiei româneşti, contribuind prin cercetare, educaţie şi parteneriate strategice la transformarea economică şi tehnologică a ţării.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb