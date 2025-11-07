POLITEHNICA Bucureşti organizează MaterialFEST 2025

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti organizează, în perioada 13-14 noiembrie 2025, evenimentul MaterialFEST, dedicat inovaţiei şi aplicabilităţii ingineriei materialelor în economie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Manifestarea, organizată de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, reuneşte zeci de companii, cercetători, cadre universitare şi studenţi, oferind o platformă interactivă care ilustrează rolul esenţial al ştiinţei materialelor în domenii precum industria auto, aerospaţială, IT, robotică, construcţii, medicină, apărare şi artă industrială.

Ediţia din acest an pune accent pe aplicaţiile concrete ale materialelor în apărare, mobilitate, protecţia personalului şi autonomie energetică. Printre expozanţi se numără Stimpex, care va prezenta o autospecială militară de telecomunicaţii şi echipamente de protecţie balistică, şi Nutechnologies, care va aduce echipamente de printare 3D pe metale în valoare de peste un milion de euro, evidenţiind rolul fabricaţiei aditive în producţia de implanturi medicale şi proteze personalizate. Admasys va demonstra tehnologii de fabricaţie avansată, iar Comoti - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare va expune o dronă de mici dimensiuni şi piese printate 3D, cu aplicaţii în industria aerospaţială şi energetică.

De asemenea, Holcim va prezenta materiale inovatoare pentru construcţii sustenabile, iar în zona expoziţională vor fi organizate demonstraţii live de forjare realizate de Coman IronWorks, precum şi expoziţii semnate de Monetăria Statului şi Metal Art Techniques, care explorează intersecţia dintre inginerie şi artă metalurgică.

Un moment important al evenimentului va fi inaugurarea Laboratorului de Procesare a Aliajelor Uşoare, sponsorizat de ALRO, un spaţiu modern destinat cercetării aplicate şi formării studenţilor. În a doua zi a evenimentului, va avea loc concursul „Eco Ingenio - Inovaţie şi sustenabilitate în protecţia mediului”, dedicat elevilor de liceu, care vor prezenta eco-machete cu soluţii pentru reducerea amprentei ecologice.

Prin MaterialFEST 2025, POLITEHNICA Bucureşti îşi propune să creeze un dialog între mediul academic şi cel industrial, promovând colaborarea pentru dezvoltarea de soluţii tehnologice sustenabile.

Cu o tradiţie de peste două secole, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti rămâne un pilon central al inovaţiei româneşti, contribuind prin cercetare, educaţie şi parteneriate strategice la transformarea economică şi tehnologică a ţării.