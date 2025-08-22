Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Poliţia de Frontieră: Aproximativ 2.700 pachete cu ţigări, ascunse în bagajele a doi cetăţeni români

I.S.
Comunicate de presă / 22 august, 13:02

Poliţia de Frontieră: Aproximativ 2.700 pachete cu ţigări, ascunse în bagajele a doi cetăţeni români

Autorităţile de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Bucureşti Henri Coandă au descoperit în bagajele de cală a două persoane, cetăţeni români, 2.700 de pachete cu ţigări, pe care aceştia încercau să le introducă ilegal în România, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În data de 22.08.2022, în jurul orei 02.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional Henri Coandă s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Dubai, două persoane, un bărbat şi o femeie, ambii cetăţeni români, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani.

După ce au efectuat formalităţile de frontieră şi au ridicat bagajele de cală, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieşire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale.

Potrivit sursei, acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, în geamantanele de dimensiuni mari, o cantitate semnificativă de ţigări.

În urma inventarierii au rezultat 2.700 de pachete cu ţigări (54.000 ţigarete), de provenienţă extra comunitară.

Ca urmare a celor constatate, întreaga cantitatea de ţigări a fost reţinută de către autoritatea vamală. În cauză, va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

