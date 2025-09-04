Poliţia din Moldova a confiscat bani şi documente de la reţeaua „ŞOR”

Poliţia Republicii Moldova a anunţat joi că, în urma descinderilor efectuate dimineaţă în mai multe localităţi, într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor şi spălare de bani, au fost reţinute două persoane pentru 72 de ore, transmite deschide.md, de la care transmitem cele ce urmează.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei, un grup de persoane afiliate organizaţiei criminale „ŞOR” urmărea coruperea electoratului înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Banii de provenienţă dubioasă erau transferaţi prin aplicaţia mobilă „PSB” a unei bănci ruse aflate sub sancţiuni internaţionale, apoi lichefiaţi şi distribuiţi în Republica Moldova.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat sume de bani în lei şi valută străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare, documente, dar şi liste cu persoane şi automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele plătite acestora.

De asemenea, a fost documentată utilizarea aplicaţiilor „PSB” şi „Taito”, precum şi a unor canale de Telegram prin care se efectuau transferuri şi se distribuiau materiale de dezinformare coordonate din Federaţia Rusă, conform sursei citate.

Investigaţiile continuă pentru identificarea tuturor suspecţilor şi tragerea lor la răspundere.