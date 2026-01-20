Politicienii noştri sunt normali?

De când s-a format, prin luna mai a anului trecut, critic "alianţa” partidelor "moderate” cu gruparea socialiştilor. Evit să le spun, acestora din urmă, "social-democraţi”. Personal, mă distanţez de orice ideologie a Stângii. Nu cred că social-democraţia este o soluţie pentru România. Însă PSD-ul autohton nu este nici măcar social-democrat. Ei doar au preluat, de la răposatul Cunescu şi de la partidul său Social-Democrat, nişte iniţiale. Altminteri, este de-a dreptul ceauşist.

Aşa că nu cred că alianţa, de la început, putea fi una "normală”. Ce guvernare normală să ai cu cei care au dus Bugetul la groapă? Şi, din păcate, am avut dreptate. Nu a trecut o zi de la bunul Dumnezeu fără ca PSD să nu sape la temelia guvernului Bolojan. Acum, pretinde o primăreasă a Partidului-Stat, Bolojan i-a lăsat intenţionat în frig pe locuitorii unui mare oraş. După asemenea gogoriţe, PSD trebuia dat afară de la guvernare.

Şi nu este nimic "normal” în insistenţa PNL, USR şi UDMR de a continua cu asemenea "parteneri”, care îţi anunţă "popirea” o dată la fiecare jumătate de oră şi care ţi-au sabotat absolut toate măsurile de reformă. Ce fac cele trei partide aminteşte de filmele acelea de serie B, în care o amantă abuzată şi bătută îi ia apărarea abuzatorului său.

Din nefericire, nici unul dintre cele trei partide nu pot fi considerate drept "normale”. Să începem cu UDMR, pentru că are uneori reputaţia - complet nemeritată - că este mai "pragmatic”. Ce a fost "pragmatic” în impunerea, de către liderul UMDR (am uitat cum îi cheamă, nici o pagubă), lui Crin Antonescu drept candidat la alegerile prezidenţiale?

Crin Antonescu, să nu uităm acest lucru, s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor. Abulic, obraznic, fără nici o idee raţională, cu aerul că este o primadonă care aşteaptă să fie poftită pe covorul roşu. La final, cu un scor ruşinos, Crin Antonescu a refuzat să se delimiteze de candidatul extremist rămas în cursă.

De la PNL oricum nu aveam aşteptări. Ce partid normal ar accepta să fie condus, în linie strâmbă, de un Nicolae Ciucă, plagiator? Ce partid normal l-ar fi ţinut în braţe pe un Klaus Iohannis, profitor?

Totuşi, am fost naiv să cred că USR ar putea simula, o vreme, comedia "normalităţii”. În realitate, oamenii nu şi-au bătut capul nici măcar o secundă. Au semnat, pe întuneric, pactul cu socialiştii, după care l-au pus pe Moşteanu la Apărare. Acolo la partid nu se citesc CV-uri?

Să trecem la Guvern. Am avut ceva speranţe atunci când l-au pus pe Bolojan. Avea o reputaţie bună de la Oradea, vorba mai adunat, în fine, standardele mele oricum erau modeste. S-a făcut praf totul. Cum să ţii în Guvern un plagiator ca ministrul Justiţiei? Cum să explici ţinerea acestuia în Guvern pe motiv că, vezi Doamne, faptele s-au petrecut înainte de a fi numit ministru? Adică dacă unul este hoţ înainte să administreze Justiţia, este în regulă?

Nimic normal nici la Guvern, aşadar. Să trecem la palatul Cotroceni. Aici, admit, m-am înşelat foarte tare. De când a devenit Preşedinte, Nicuşor Dan nu face altceva decât să se pună de-a curmezişul iniţiativelor de a ţine sub control extremismul din România. Nici aici nu văd un dram de normalitate.

Acum, în stilul fostului Preşedinte, am ajuns să urmăresc cu îngrijorare acţiunile... actualului Preşedinte. Iată ultima ispravă. Donald Trump a anunţat o nouă enormitate: un "Consiliu pentru Pace” al cărui preşedinte va fi el însuşi. A trimis o scrisoare şi lui Nicuşor Da, care se pare că se gândeşte. Se sparie gândul! Cum să aderi la aşa ceva? Încă puţin şi îl vedem pe Preşedintele României la un concurs de wrestling, alături de The Donald. Până aici au decăzut, se pare, normele de comportament politic.

Dar, să ne întoarcem pentru moment la Guvern. Mai avem o situaţie profund anormală. Nu avem ministru al Educaţiei. De vreo două luni postul e liber şi ministerul merge pe pilot automat. În fond, Educaţia oricum nu este o prioritate, analfabetismul funcţional are grijă de el însuşi, aşa că nu e nici o grabă.

La firul ierbii, sunt primarii. Este vreunul normal? Nu ştiu, vorba americanului: "You tell me!”. Un primar PNL şi-a dat demisia pentru că, zice el, nu poate lua măsuri care să lovească în cetăţean. Dar când colegul său de partid, Prim-ministrul de atunci, Nicolae Ciucă, arunca milioane din subvenţii pe panouri care promovau cartea proprie, atunci cum era? Şi ce este normal ca în cazul respectivului (un anume Moroşan de la Huedin) să fie la al cincilea mandat?

În fine, să trecem şi pe la Opoziţie. Un senator POT a iniţiat un proiect de lege care stabileşte că bolnavii de cancer să plătească 5 la sută din costul tratamentului. Clar că este cel mai anormal lucru pe care l-am auzit în politică de ceva vreme. Cu o asemenea mentalitate, de ce să se oprească la 5 la sută? Mai pune un 5, tovarăşe!

Ca să mă liniştesc, citesc acum un mesaj al preşedintelui Nicuşor Dan. "Scena globală va fi haotică în 2026”. Foarte profund. Cine i-a spus chestia asta? "Este un test în care nu ne permitem să eşuăm”. Pai am făcut-o. Muzica!