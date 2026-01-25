Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Politicile haotice din SUA au influenţat creşterea investiţiilor străine în Germania

S.E.
Internaţional / 25 ianuarie, 15:43

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), potrivit dpa.

Conform sursei citate, grupul de experţi pro-business a estimat investiţiile străine în Germania la 96 de miliarde de euro (114 miliarde de dolari) în cursul anului 2025, faţă de 43 de miliarde de euro în anul precedent.

Expertul în comerţ al IW, Jurgen Matthes, a indicat incertitudinea geopolitică drept una dintre cause: „Într-o lume din ce în ce mai incertă, fiabilitatea contează mai mult decât în trecut”, a explicat el, citat de dpa.

Politicile haotice ale preşedintelui american Donald Trump dăunează chiar Statelor Unite ale Americii, dar şi ţărilor partenere, a mai adăugat el, potrivit sursei citate.

Cu excepţia lui 2020, an al pandemiei de coronavirus, în 2025 a fost pentru prima dată din 2003 încoace când investiţiile străine în Germania au fost mai mari decât investiţiile germane în străinătate, a informat dpa.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.01.2026, 16:19)

    bla bla. pana nu avem o bursa comuna in EU, companiile europene se vor lista in US , vezi unicornu ce l-am avut si noi Uipath unde s-a listat, la new york, cine a beneficiat de castigurile de capital, americanii. cine va lua dividende cand, dc vor fi, americanii.

    unde era sa se listeze la peste 1 miliard de doalri, bucuresti?

    Deci fara finantare n-o sa-i ajungem pe americani cu ce cu caruta, ei merg cu race car. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb