Politicile haotice din SUA au influenţat creşterea investiţiilor străine în Germania

Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA, a remarcat duminică Institutul Economic German (IW), potrivit dpa.

Conform sursei citate, grupul de experţi pro-business a estimat investiţiile străine în Germania la 96 de miliarde de euro (114 miliarde de dolari) în cursul anului 2025, faţă de 43 de miliarde de euro în anul precedent.

Expertul în comerţ al IW, Jurgen Matthes, a indicat incertitudinea geopolitică drept una dintre cause: „Într-o lume din ce în ce mai incertă, fiabilitatea contează mai mult decât în trecut”, a explicat el, citat de dpa.

Politicile haotice ale preşedintelui american Donald Trump dăunează chiar Statelor Unite ale Americii, dar şi ţărilor partenere, a mai adăugat el, potrivit sursei citate.

Cu excepţia lui 2020, an al pandemiei de coronavirus, în 2025 a fost pentru prima dată din 2003 încoace când investiţiile străine în Germania au fost mai mari decât investiţiile germane în străinătate, a informat dpa.